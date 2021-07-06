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Экономика

Планов не меняет. Федеральный инвестор рассказал, будет ли бороться за крупные активы на Алтае

29 июля должны пройти торги по продаже имущества двух самых крупных маслоэкстракционных заводов на Алтае, расположенных в Бийске и Барнауле. Внрояно одним из участников станет компания «Благо». В компании подчеркнули, что планов относительно этих активов менять не собираются.

Производство лецитина на "АгроСиб-Раздолье".
Производство лецитина на "АгроСиб-Раздолье".
Олег Богданов

Имущество предприятий будет выставлено одним лотом, в который войдут недвижимые объекты, земельные участки, инженерные сети, оборудование, автомобили, вагоны-цистерны, газопровод и многое другое.

Начальная стоимость лота составит 2,4 млрд рублей. При этом требования кредиторов к холдингу «Юг Сибири», в собственности которого находились предприятия, — 9 млрд рублей. Торги будут происходить в открытой форме, шаг аукциона — 10% от начальной цены.

26 июля заканчивается прием заявок.

Производство лецитина на &quot;АгроСиб-Раздолье&quot;.
Производство лецитина на «АгроСиб-Раздолье».
Олег Богданов

Кто может купить

В настоящий момент арендатором имущественного комплекса двух заводов выступает группа компаний «Благо». Ее руководство не единожды заявляло, что в случае продажи заводов готово участвовать в торгах.

Исполнительный директор «Благо» Сергей Бахонкин еще раз подтвердил altapress.ru эти намерения.

По его словам, маслоэкстракционный завод в Барнауле загружен на 100%, в июле здесь перерабатывается рапс и производится фасовка подсолнечного масла.

На барнаульском заводе &quot;АгроСиб-Раздолье&quot;
На барнаульском заводе «АгроСиб-Раздолье»
«АгроСиб-Раздолье»

В первой половине августе будет также перерабатываться подсолнечник. Перед стартом нового урожая арендаторы планируют провести на площадке ежегодные плановые ремонтно-технические работы.

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