Планов не меняет. Федеральный инвестор рассказал, будет ли бороться за крупные активы на Алтае

Имущество предприятий будет выставлено одним лотом, в который войдут недвижимые объекты, земельные участки, инженерные сети, оборудование, автомобили, вагоны-цистерны, газопровод и многое другое.
Начальная стоимость лота составит 2,4 млрд рублей. При этом требования кредиторов к холдингу «Юг Сибири», в собственности которого находились предприятия, — 9 млрд рублей. Торги будут происходить в открытой форме, шаг аукциона — 10% от начальной цены.
26 июля заканчивается прием заявок.
Кто может купить
В настоящий момент арендатором имущественного комплекса двух заводов выступает группа компаний «Благо». Ее руководство не единожды заявляло, что в случае продажи заводов готово участвовать в торгах.
Исполнительный директор «Благо» Сергей Бахонкин еще раз подтвердил altapress.ru эти намерения.
По его словам, маслоэкстракционный завод в Барнауле загружен на 100%, в июле здесь перерабатывается рапс и производится фасовка подсолнечного масла.
В первой половине августе будет также перерабатываться подсолнечник. Перед стартом нового урожая арендаторы планируют провести на площадке ежегодные плановые ремонтно-технические работы.