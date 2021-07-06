Планов не меняет. Федеральный инвестор рассказал, будет ли бороться за крупные активы на Алтае

29 июля должны пройти торги по продаже имущества двух самых крупных маслоэкстракционных заводов на Алтае, расположенных в Бийске и Барнауле. Внрояно одним из участников станет компания «Благо». В компании подчеркнули, что планов относительно этих активов менять не собираются.

Имущество предприятий будет выставлено одним лотом, в который войдут недвижимые объекты, земельные участки, инженерные сети, оборудование, автомобили, вагоны-цистерны, газопровод и многое другое.

Начальная стоимость лота составит 2,4 млрд рублей. При этом требования кредиторов к холдингу «Юг Сибири», в собственности которого находились предприятия, — 9 млрд рублей. Торги будут происходить в открытой форме, шаг аукциона — 10% от начальной цены.

26 июля заканчивается прием заявок.

Производство лецитина на «АгроСиб-Раздолье». Олег Богданов

Кто может купить

В настоящий момент арендатором имущественного комплекса двух заводов выступает группа компаний «Благо». Ее руководство не единожды заявляло, что в случае продажи заводов готово участвовать в торгах.

Исполнительный директор «Благо» Сергей Бахонкин еще раз подтвердил altapress.ru эти намерения.

По его словам, маслоэкстракционный завод в Барнауле загружен на 100%, в июле здесь перерабатывается рапс и производится фасовка подсолнечного масла.

На барнаульском заводе «АгроСиб-Раздолье» «АгроСиб-Раздолье»

В первой половине августе будет также перерабатываться подсолнечник. Перед стартом нового урожая арендаторы планируют провести на площадке ежегодные плановые ремонтно-технические работы.