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Экономика

Пластик обогнал наличку. Операции по карте стали популярнее обычных денежных расчетов

По итогам первого квартала 2020 года в России объем операций по пластиковым картам превысил сумму снятия наличных денег через банкоматы, пишет РБК.

Деньги. Банковская карта.
Деньги. Банковская карта.
открытые источники (CC0)

При помощи пластиковых карт россияне оплатили товары и услуги на сумму 7 трлн рублей, а в наличном эквиваленте сняли лишь 6,4 трлн. Хотя специалисты отмечают, что в период с марта по май у россиян выросла потребность в наличке в связи с неопределенностью в работе, зависшими платежами по кредитам и услугам, а также просто из-за режима самоизоляции.

Стоит отметить еще одну возможную причину — наличные деньги воспринимались как возможный переносчик инфекции коронавируса. Поэтому россияне предпочитали пользоваться родными пластиковыми картами.

В общем, тенденция очевидна. Россияне все больше уходят в цифровую систему расчетов. Только в 2019 году объем операций по пластиковым картам составил 23 трлн рублей.

При этом наиболее популярные в стране операции с помощью пластика — переводы, расчеты за товары и услуги и лишь на третьем месте снятие наличных.

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