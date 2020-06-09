Пластик обогнал наличку. Операции по карте стали популярнее обычных денежных расчетов

По итогам первого квартала 2020 года в России объем операций по пластиковым картам превысил сумму снятия наличных денег через банкоматы, пишет РБК.

При помощи пластиковых карт россияне оплатили товары и услуги на сумму 7 трлн рублей, а в наличном эквиваленте сняли лишь 6,4 трлн. Хотя специалисты отмечают, что в период с марта по май у россиян выросла потребность в наличке в связи с неопределенностью в работе, зависшими платежами по кредитам и услугам, а также просто из-за режима самоизоляции.

Стоит отметить еще одну возможную причину — наличные деньги воспринимались как возможный переносчик инфекции коронавируса. Поэтому россияне предпочитали пользоваться родными пластиковыми картами.

В общем, тенденция очевидна. Россияне все больше уходят в цифровую систему расчетов. Только в 2019 году объем операций по пластиковым картам составил 23 трлн рублей.

При этом наиболее популярные в стране операции с помощью пластика — переводы, расчеты за товары и услуги и лишь на третьем месте снятие наличных.