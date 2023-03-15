Платформа «билайн indoor» получила более 1200 новых точек для трансляции цифрового контента

Платформа «билайн indoor» получила возможность транслировать цифровую рекламу более чем в 1200 новых точках за счёт интеграции с сетью рекламных экранов в магазинах «Магнит» и «Дикси». Таким образом, в настоящее время билайн может осуществлять трансляцию рекламы более чем на 10 тысячах экранов, расположенных в многолюдных локациях.