Плохие-богатые. Общее состояние российских миллиардеров равно 35 процентам от ВВП страны

По этому показателю Россия на первом месте в мире, сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитика Morgan Stanley Investment Management Ручира Шарма.

На втором месте после России в этом списке идут Швеция (около 30%), Индия (примерно 19%), США (около 19%), Франция (около 17%) и Тайвань (около 15%).

Расчеты основаны на данных журнала Forbes о состоянии миллиардеров и оценках размера ВВП страны по данным международного валютного фонда (МВФ).

Также аналитик оценивал миллиардеров по происхождению богатства. Он выделил три группы. Первая — те, кто унаследовал состояние. Вторая — «хорошая» — те, кто заработал состояние в технологических отраслях и производстве. «Плохие» — на недвижимости и добыче полезных ископаемых.

— Эти отрасли менее производительны, более подвержены коррупции и пользуются худшей репутацией, поэтому появление слишком большого числа миллиардеров, работающих в этих областях, с большей вероятностью провоцирует ответную реакцию со стороны популистов, — говорит о «плохих» Шарма.

Миллиардер Алексей Мордашов. kremlin.ru

Доля «плохих» миллиардеров в России составляет 60%. Также их много в Мексике и Австралии. «Хороших» больше всего в Тайване, Китае и Южной Корее, а наследственных — во Франции, Германии и Индонезии.

— У России хорошие показатели только по унаследованному богатству, но это вводит в заблуждение: страна перешла к капитализму только после падения коммунизма, слишком недавно, чтобы семьи могли накапливать богатство на протяжении нескольких поколений, — пишет аналитик.

Состояние одного только Алексея Мордашова составило 1,7% от размера всей российской экономики.