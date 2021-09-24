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Экономика
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По итогам 8 месяцев 2021 года банк «Открытие» заработал 65 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ

Чистая прибыль банка «Открытие» за 8 месяцев 2021 года составила 64,9 млрд рублей против 24,8 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, согласно российским стандартам бухгалтерского учета.

Аналитика.
Аналитика.
СС0

Ключевые показатели банка за август 2021 года:

  • Активы банка в августе увеличились на 32,5 млрд рублей, или на 1,1%.
  • Кредитный портфель до вычета резервов вырос на 16 млрд рублей, или на 0,8%, преимущественно за счет портфеля юридических лиц (+13,5 млрд рублей, или +1,0%).
  • Средства клиентов увеличились на 55,3 млрд рублей, или на 2,7%, также в основном за счет юридических лиц (+53,5 млрд рублей, или +5,1%).
  • В августе банк «Открытие» заработал 6,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ.

Комментарии по динамике ключевых показателей банка за 8 месяцев 2021 года:

  • С начала 2021 года активы банка «Открытие» выросли на 329 млрд рублей (+12,7%) до 2,92 трлн рублей.
  • Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 291 млрд рублей (+17,3%) до 1,98 трлн рублей.
  • Кредитный портфель юридических лиц вырос на 206 млрд рублей (+17,3%) до 1 395 млрд рублей. Объем выданных за 8 месяцев 2021 года кредитов корпоративным клиентам и клиентам сегмента малого и среднего бизнеса составил 905 млрд рублей, что на 29% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
  • Кредитный портфель физических лиц увеличился на 85 млрд рублей (+17,1%), составив 580 млрд рублей на 1 сентября 2021 года. С начала 2021 года банк выдал 190 млрд рублей розничных кредитов, что на 33% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • Средства клиентов по итогам 8 месяцев 2021 года выросли на 181 млрд (+9,5%) до 2,09 трлн рублей. Объем средств юридических лиц увеличился на 170 млрд рублей (+18%) до 1 111 млрд рублей, средств физических лиц — на 11,2 млрд рублей (+1% с начала года) до 982 млрд рублей.
  • Чистая прибыль банка по итогам 8 месяцев 2021 года составила 64,9 млрд рублей против 24,8 млрд рублей годом ранее.
  • Доходы банка от клиентского бизнеса за 8 месяцев 2021 года составили 77,3 млрд рублей, что на 47% выше чем за аналогичный период прошлого года. Динамика обусловлена увеличением чистого процентного дохода за счет роста кредитного портфеля и процентного дохода, с одной стороны, и снижением процентного расхода за счет увеличения доли текущих счетов в средствах клиентов, с другой стороны, а также ростом чистого комиссионного дохода.
  • Операционные доходы банка до отчислений в резервы составили 120,6 млрд рублей, что также на 47% выше результата за аналогичный период прошлого года (82,1 млрд рублей).
  • Операционные расходы за 8 месяцев 2021 года увеличились на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 44,9 млрд рублей.
  • Регуляторный капитал банка по состоянию на 1 сентября 2021 года составил 364,8 млрд рублей (+8,6% с начала года).
  • Нормативы достаточности капитала и ликвидности соблюдаются банком с существенным запасом: по состоянию на 1 сентября 2021 года Н1.0 составил 13,6% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок), Н2 — 157,6% (пороговое значение: 15%), Н3 — 158,3% (пороговое значение: 50%).

* Показатели рассчитаны по внутренней методике ПАО Банк «ФК Открытие» на неконсолидированной основе.

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