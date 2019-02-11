По итогам прошлого года «Банк Акцепт» изменил свои позиции в общеотраслевом рейтинге Banki.ru

В составленном по итогам исследования рейтинге отмечен рост показателей Банка Акцепт по следующим позициям:
- Активы банка поднялись в рейтинге с 167 на 155 место, рост показателя связан с ростом статьи «Кредиты предприятиям».
- Капитал — с 181 на 173 место. Собственные средства банка по состоянию
на 01.01.2019 г.составляют 2 351 0 млн. руб.
- Кредиты предприятиям — с 148 на 116 место. Кредитный портфель юридических лиц по итогам года по состоянию
на 01.01.2019 г.составляет 7 768,7 млн. рублей.
- Расчетные счета — с 122 на 120 место. Объем средств на расчетных счетах по состоянию
на 01.01.19 г.составляет 2 940,3 млн. рублей.
- Вклады физических лиц — с 119 на 106 место. Прирост по вкладам физических лиц по итогам года составил 14,3%. Объем вкладов по состоянию
на 01.01.19 г.составляет 10 213,2 млн. рублей.
Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105
Телефон контакт-центра 8−800−100−27−37
Сайт: www.akcept.ru