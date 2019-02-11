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Экономика
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По итогам прошлого года «Банк Акцепт» изменил свои позиции в общеотраслевом рейтинге Banki.ru

Портал Banki.ru произвел сравнительный анализ отдельных показателей деятельности банков РФ в прошедшем году.

Банк Акцепт улучшил позиции в рейтингах.
Банк Акцепт улучшил позиции в рейтингах.
Источник: архив Банка Акцепт

В составленном по итогам исследования рейтинге отмечен рост показателей Банка Акцепт по следующим позициям:

  • Активы банка поднялись в рейтинге с 167 на 155 место, рост показателя связан с ростом статьи «Кредиты предприятиям».
  • Капитал — с 181 на 173 место. Собственные средства банка по состоянию на 01.01.2019 г. составляют 2 351 0 млн. руб.
  • Кредиты предприятиям — с 148 на 116 место. Кредитный портфель юридических лиц по итогам года по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 7 768,7 млн. рублей.
  • Расчетные счета — с 122 на 120 место. Объем средств на расчетных счетах по состоянию на 01.01.19 г. составляет 2 940,3 млн. рублей.
  • Вклады физических лиц — с 119 на 106 место. Прирост по вкладам физических лиц по итогам года составил 14,3%. Объем вкладов по состоянию на 01.01.19 г. составляет 10 213,2 млн. рублей.
ОО «Барнаульский» АО «Банк Акцепт»

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105

Телефон контакт-центра 8−800−100−27−37

Сайт: www.akcept.ru

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