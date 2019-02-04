По самым дорогим вакансиям в Алтайском крае готовы платить до 200 тысяч

Сразу по двум вакансиям в Алтайском крае работодатели предлагают зарплаты до 200 тысяч рублей, следует из рейтинга самых дорогих предложений января от HeadHunter.

Зарплату в 200 тыс. рублей обещают директору филиала компании «Сатурн», которая занимается продажей строительных и отделочных материалов.

«Да, вакансия размещена давно. В компании на позиции топ-директоров очень жесткий отбор, который обеспечивает дальнейшее продуктивное и взаимовыгодное сотрудничество», — уточняется в объявлении.

От 150 тыс. до 200 тыс. рублей готовы платить директору предприятия «Юг Сибири», которое находится в стадии ликвидации. Успешный соискатель должен будет работать в Бийске.

На третьем месте в топ-10 вакансий позиция digital-директора в сети «Формула М2». От кандидата требуется заниматься управлением сайтами и разработкой мобильных приложений. Предполагаемая зарплата — от 150 тысяч рублей.

Также до 150 тыс. рублей готовы платить менеджеру по закупу семян подсолнечника в компании «Зерница». Правда, зарплатная вилка по этой вакансии составляет от 15 тыс. до 150 тыс. рублей.

По другим вакансиям в топ-10 в районе 100 тыс. готовы платить заместителю директора строительной компании, руководителю отдела продаж в digital-агентство, программисту 1С.