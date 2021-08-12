По закону и заслугам. Когда и за что российским пенсионерам вернут их накопления

3 Когда изменения вступят в силу?

«Законопроект принимают с опозданием. Наши граждане уже потеряли миллиарды рублей на так называемых переходах», — отметил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Принятие документа поддержали во всех фракциях ГД.

«Любые незаконные операции с деньгами пенсионеров необходимо пресекать. Они не должны страдать и терять заработанное. Неважно, есть решение суда или нет, если это незаконно, то им должны вернуть их деньги. Поэтому мы этот законопроект при рассмотрении тщательно изучим и, думаю, что поддержим», — цитируют «Известия» первого зампреда фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошева.

Деньги. Pixabay.com

В правительстве с идеей тоже согласились. Вступление нового закона в силу власти предлагают отложить до 1 июля 2022 года. к этому времени будут готовы изменения в ряд нормативно-правовых актов Банка России, завершатся доработки информационных систем пенсионных фондов.