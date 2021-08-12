12 августа 23°C
﻿
Экономика

По закону и заслугам. Когда и за что российским пенсионерам вернут их накопления

В 2022 году Государственная Дума может принять законопроект о возмещении российским пенсионерам утерянных денег. Рассказываем, кто «сорвет куш» и к чему власти обяжут пенсионные фонды.

Деньги.
Деньги.
unsplash.com
1 О чем проект?

Предложенный законопроект подразумевает, что клиентам негосударственных пенсионных фондов вернут их средства — мошеннически присвоенные организациями. Об этом сообщают Известия.

Сейчас накопительную пенсию на счете восстанавливают только в судебном порядке.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru
2 Кому вернут деньги?

Накопления вернут тем, кто поменял один пенсионный фонд на другой, при этом потерпев мошенничество. Возместить средства обманутым россиянам обяжут негосударственные страховые компании.

С деньгами везде проще.
С деньгами везде проще.
pixabay.com
3 Когда изменения вступят в силу?

«Законопроект принимают с опозданием. Наши граждане уже потеряли миллиарды рублей на так называемых переходах», — отметил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Принятие документа поддержали во всех фракциях ГД.

«Любые незаконные операции с деньгами пенсионеров необходимо пресекать. Они не должны страдать и терять заработанное. Неважно, есть решение суда или нет, если это незаконно, то им должны вернуть их деньги. Поэтому мы этот законопроект при рассмотрении тщательно изучим и, думаю, что поддержим», — цитируют «Известия» первого зампреда фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошева.

Деньги.
Деньги.
Pixabay.com

В правительстве с идеей тоже согласились. Вступление нового закона в силу власти предлагают отложить до 1 июля 2022 года. к этому времени будут готовы изменения в ряд нормативно-правовых актов Банка России, завершатся доработки информационных систем пенсионных фондов.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость