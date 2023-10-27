Почему алтайские ритейлеры все чаще смотрят в сторону касс самообслуживания, и так ли они хороши

Более 500 касс самообслуживания в настоящий момент имеется у торговой сети «Мария-Ра». Опыт по их внедрению в компании считают удачным и планируют его развивать. В качестве плюсов ритейлеры называют сокращение очередей и решение пресловутого кадрового вопроса. Однако есть и скептики. Своими мнениями представители торговли поделились на прошлой неделе в ходе экспертного совета ИД «Алтапресс», посвященного развитию этой отрасли.

Кто был первым

Кассы самообслуживания (КСО) среди региональных ритейлеров первой начала внедрять именно «Мария-Ра». Произошло это в середине 2020 года.

В разгар пандемии все было объяснимо: меньше столпотворения — меньше вариантов заразиться. В первый же год «Мария-Ра» установила больше 100 подобных автоматов в разных регионах своего присутствия.

Спустя три года, говоря о пользе КСО, в компании отмечают не только борьбу с очередями, но и решение злободневного вопроса кадров. В секторе линейного персонала он для ритейлеров, пожалуй, самый актуальный.

Экспертный совет ИД "Алтапресс", посвященный развитию ритейла. Анна Зайкова

Леся Колтакова, руководитель службы маркетинга торговой сети "Мария-Ра", отмечает: на сегодняшний день в 200 магазинах установлено уже больше 500 касс самообслуживания. Опыт ритейлер счел успешным.

«Развиваем и дальше этот проект, - объяснила представитель «Мария-Ра». - Он помогает нам решать проблемы с кадрами и очередями в наших магазинах. Для нынешнего года стало очень актуально набрать персонал, обучить его и удержать. И, главное, научиться эффективно работать в сложившемся дефиците кадров», - объяснила Леся Колтакова.

По ее словам, еще одно новшество — так называемые гибридные кассы. Работать автомат может как с кассиром, так и без него. Есть сотрудник на месте, он обслуживает покупателей, нет — касса переводится в другой режим.

Что собирают внедрять

Среди no-food ритейла двумя руками «за» кассы самообслуживания алтайская торговая сеть «Альтерра». Совладелец компании Роман Трефилов рассказывает: лидер по объемам оплат через КСО - пригородный магазин в селе Лебяжье.

Здесь 37% чеков проходят через кассы самообслуживания. Хуже всего с этим делом в магазинах Бийска.

«Но история нам нравится, будем играть дальше», - объясняет Трефилов.

По его мнению, установка КСО требуется только в тех точках, где формируются очереди. Если их нет, покупателю будет приятнее пообщаться с человеком, нежели с бездушным автоматом.

Экспертный совет ИД "Алтапресс", посвященный развитию ритейла. Анна Зайкова

Сейчас «Альтерра» реализовала первый этап внедрения КСО. На втором будет их модернизировать. «Добавим формы оплат. Чтобы человек с заказом, оформленным дистанционно, мог рассчитаться. На третьем этапе на КСО внедрим колл-центр. Это позволит во время оплаты проконсультироваться со специалистом», - рассказал Роман Трефилов.

Кто выступает скептиком

Свой опыт внедрения касс самообслуживания есть и у «Новэкса». Негативным ритейлер его не считает, но продолжать дальше не планирует. Всего в магазинах имеются 150 аппаратов КСО.

Директор торговой сети Ольга Маркова рассказала: оптимальным показателем считается, когда 18% чеков идут через кассы самообслуживания. Но покупатели к этому не готовы, как порой и сами работники магазинов.

Новый форфмат магазина "Новэкс". Елена Филипчук в facebook.com.

В сети уже сталкивались с ситуациями, когда КСО в торговых точках намеренно не включались.

«Есть такое мнение, что в магазинах с кассами самообслуживания увеличиваются потери. Это имеет место. Нам приходится даже следить, чтоб КСО включали», - рассказала Маркова.

Сейчас самые лучшие показатели (более 30% чеков через кассы самообслуживания) демонстрирует «Новэкс» в барнаульском ТЦ «Гулливер». Есть точки, где через аппараты проходит около 10% чеков, что явно мало. В следующем году ритейлер намерен пересмотреть расстановку таких касс. Добавлять их он точно не планирует.

Как кассы стали самостоятельными

Впервые подобные технологии в Алтайском крае продемонстрировали почти 10 лет назад. В 2014 году на IT-форуме местная фирма показала свою разработку касс самообслуживания.

Касса самообслуживания "Ритейл Сервис". Анна Зайкова

Технология работы того аппарата особо не отличалась от нынешней. Примечательно, что тогда практически все местные ритейлеры восприняли новинку с опаской.

Кассы самообслуживания на тот момент называли скорее дополнительной услугой для покупателей, а не заменой классического устройства с кассирами.

Любопытно, что представитель «Марии-Ра» тогда говорил, что пока КСО станут популярными, на смену им уже придут мобильные технологии, которые позволят покупателям отбивать товар при помощи смартфона.

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Татьяна Зорина ("Новые решения"). Экспертный совет премии "Менеджер года-2023", номинация "финансы". Анна Зайкова.

Татьяна Зорина,

руководитель Центра сопровождения бизнеса «Новые решения»:

Во многих отраслях экономики складывается сложная ситуация с подбором кадров, в том числе связанных с бухгалтерским обслуживанием. Поэтому, если компания выходит на аутсорсинг по ведению бухгалтерии, этот сложный вопрос автоматически становится решенным. Второй важный момент связан с экономией. Аутсорсинг позволяет нашим партнерам существенно сократить затраты на заработную плату и налоговые отчисления. Третий аспект — обустройство рабочих мест для бухгалтеров и их техническое сопровождение. Как известно, для ведения бухгалтерии требуется серьезная оргтехника и программное обеспечение. Аутсорсинг помогает этого избежать. В целом же могу отметить, что, выстроив правильный бухгалтерский аутсорсинг, компания может экономить до 30% своих затрат. В нынешних экономических условиях это самый оптимальный вариант для бизнеса.

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