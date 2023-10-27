Почему алтайские ритейлеры все чаще смотрят в сторону касс самообслуживания, и так ли они хороши

Кто был первым
Кассы самообслуживания (КСО) среди региональных ритейлеров первой начала внедрять именно «Мария-Ра». Произошло это в середине 2020 года.
В разгар пандемии все было объяснимо: меньше столпотворения — меньше вариантов заразиться. В первый же год «Мария-Ра» установила больше 100 подобных автоматов в разных регионах своего присутствия.
Спустя три года, говоря о пользе КСО, в компании отмечают не только борьбу с очередями, но и решение злободневного вопроса кадров. В секторе линейного персонала он для ритейлеров, пожалуй, самый актуальный.
Леся Колтакова, руководитель службы маркетинга торговой сети "Мария-Ра", отмечает: на сегодняшний день в 200 магазинах установлено уже больше 500 касс самообслуживания. Опыт ритейлер счел успешным.
«Развиваем и дальше этот проект, - объяснила представитель «Мария-Ра». - Он помогает нам решать проблемы с кадрами и очередями в наших магазинах. Для нынешнего года стало очень актуально набрать персонал, обучить его и удержать. И, главное, научиться эффективно работать в сложившемся дефиците кадров», - объяснила Леся Колтакова.
По ее словам, еще одно новшество — так называемые гибридные кассы. Работать автомат может как с кассиром, так и без него. Есть сотрудник на месте, он обслуживает покупателей, нет — касса переводится в другой режим.
Что собирают внедрять
Среди no-food ритейла двумя руками «за» кассы самообслуживания алтайская торговая сеть «Альтерра». Совладелец компании Роман Трефилов рассказывает: лидер по объемам оплат через КСО - пригородный магазин в селе Лебяжье.
Здесь 37% чеков проходят через кассы самообслуживания. Хуже всего с этим делом в магазинах Бийска.
«Но история нам нравится, будем играть дальше», - объясняет Трефилов.
По его мнению, установка КСО требуется только в тех точках, где формируются очереди. Если их нет, покупателю будет приятнее пообщаться с человеком, нежели с бездушным автоматом.
Сейчас «Альтерра» реализовала первый этап внедрения КСО. На втором будет их модернизировать. «Добавим формы оплат. Чтобы человек с заказом, оформленным дистанционно, мог рассчитаться. На третьем этапе на КСО внедрим колл-центр. Это позволит во время оплаты проконсультироваться со специалистом», - рассказал Роман Трефилов.
Кто выступает скептиком
Свой опыт внедрения касс самообслуживания есть и у «Новэкса». Негативным ритейлер его не считает, но продолжать дальше не планирует. Всего в магазинах имеются 150 аппаратов КСО.
Директор торговой сети Ольга Маркова рассказала: оптимальным показателем считается, когда 18% чеков идут через кассы самообслуживания. Но покупатели к этому не готовы, как порой и сами работники магазинов.
В сети уже сталкивались с ситуациями, когда КСО в торговых точках намеренно не включались.
«Есть такое мнение, что в магазинах с кассами самообслуживания увеличиваются потери. Это имеет место. Нам приходится даже следить, чтоб КСО включали», - рассказала Маркова.
Сейчас самые лучшие показатели (более 30% чеков через кассы самообслуживания) демонстрирует «Новэкс» в барнаульском ТЦ «Гулливер». Есть точки, где через аппараты проходит около 10% чеков, что явно мало. В следующем году ритейлер намерен пересмотреть расстановку таких касс. Добавлять их он точно не планирует.
Как кассы стали самостоятельными
Впервые подобные технологии в Алтайском крае продемонстрировали почти 10 лет назад. В 2014 году на IT-форуме местная фирма показала свою разработку касс самообслуживания.
Технология работы того аппарата особо не отличалась от нынешней. Примечательно, что тогда практически все местные ритейлеры восприняли новинку с опаской.
Кассы самообслуживания на тот момент называли скорее дополнительной услугой для покупателей, а не заменой классического устройства с кассирами.
Любопытно, что представитель «Марии-Ра» тогда говорил, что пока КСО станут популярными, на смену им уже придут мобильные технологии, которые позволят покупателям отбивать товар при помощи смартфона.
«Компания может экономить до 30%»
Татьяна Зорина,
руководитель Центра сопровождения бизнеса «Новые решения»:
Во многих отраслях экономики складывается сложная ситуация с подбором кадров, в том числе связанных с бухгалтерским обслуживанием. Поэтому, если компания выходит на аутсорсинг по ведению бухгалтерии, этот сложный вопрос автоматически становится решенным.
Второй важный момент связан с экономией. Аутсорсинг позволяет нашим партнерам существенно сократить затраты на заработную плату и налоговые отчисления.
Третий аспект — обустройство рабочих мест для бухгалтеров и их техническое сопровождение. Как известно, для ведения бухгалтерии требуется серьезная оргтехника и программное обеспечение. Аутсорсинг помогает этого избежать.
В целом же могу отметить, что, выстроив правильный бухгалтерский аутсорсинг, компания может экономить до 30% своих затрат. В нынешних экономических условиях это самый оптимальный вариант для бизнеса.
«Факторинг — достаточно простой и легкий инструмент»
Федор Синельников,
директор среднего бизнеса Альфа-Банка в Барнауле:
Сегодняшний экспертный совет посвящен развитию продуктового и не продуктового ритейла. Могу сказать, что наш банк отчасти тоже можно причислить к сфере ритейла, так как мы предоставляем различные предложения и работаем с частными клиентами и компаниями.
Для субъектов всех форм торговли мы реализуем схемы банковского финансирования, от поставщиков до конечных покупателей. Факторинг — достаточно простой и легкий инструмент, который может быть использован без обеспечения, углубленного финансового анализа и требований к поставщикам.
Также Альфа Банк закрывает потребности по проведению торговых операций — это эквайринг, системы быстрых платежей, так называемый куайринг, который в настоящий момент находится на волне популярности. Он позволяет субъектам бизнеса экономить на транзакциях в платежной системе.
Для сферы ритейла Альфа Банк также предлагает интернет-эквайринг, позволяющий принимать к оплате банковские карты через глобальную сеть. На текущий момент тенденция рынка обозначилась – продуктовая и не продуктовая торговля все активнее проявляет себя в интернете.