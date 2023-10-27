28 октября
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Экономика

Почему алтайские ритейлеры все чаще смотрят в сторону касс самообслуживания, и так ли они хороши

Более 500 касс самообслуживания в настоящий момент имеется у торговой сети «Мария-Ра». Опыт по их внедрению в компании считают удачным и планируют его развивать. В качестве плюсов ритейлеры называют сокращение очередей и решение пресловутого кадрового вопроса. Однако есть и скептики. Своими мнениями представители торговли поделились на прошлой неделе в ходе экспертного совета ИД «Алтапресс», посвященного развитию этой отрасли.

Новые кассы самообслуживания в торговой сети "Марии-Ра".
Новые кассы самообслуживания в торговой сети "Марии-Ра".
Altapress.ru

Кто был первым

Кассы самообслуживания (КСО) среди региональных ритейлеров первой начала внедрять именно «Мария-Ра». Произошло это в середине 2020 года.

В разгар пандемии все было объяснимо: меньше столпотворения — меньше вариантов заразиться. В первый же год «Мария-Ра» установила больше 100 подобных автоматов в разных регионах своего присутствия.

Спустя три года, говоря о пользе КСО, в компании отмечают не только борьбу с очередями, но и решение злободневного вопроса кадров. В секторе линейного персонала он для ритейлеров, пожалуй, самый актуальный.

Экспертный совет ИД &quot;Алтапресс&quot;, посвященный развитию ритейла.
Экспертный совет ИД "Алтапресс", посвященный развитию ритейла.
Анна Зайкова

Леся Колтакова, руководитель службы маркетинга торговой сети "Мария-Ра", отмечает: на сегодняшний день в 200 магазинах установлено уже больше 500 касс самообслуживания. Опыт ритейлер счел успешным.

«Развиваем и дальше этот проект, - объяснила представитель «Мария-Ра». - Он помогает нам решать проблемы с кадрами и очередями в наших магазинах. Для нынешнего года стало очень актуально набрать персонал, обучить его и удержать. И, главное, научиться эффективно работать в сложившемся дефиците кадров», - объяснила Леся Колтакова.

По ее словам, еще одно новшество — так называемые гибридные кассы. Работать автомат может как с кассиром, так и без него. Есть сотрудник на месте, он обслуживает покупателей, нет — касса переводится в другой режим.

Что собирают внедрять

Среди no-food ритейла двумя руками «за» кассы самообслуживания алтайская торговая сеть «Альтерра». Совладелец компании Роман Трефилов рассказывает: лидер по объемам оплат через КСО - пригородный магазин в селе Лебяжье.

Здесь 37% чеков проходят через кассы самообслуживания. Хуже всего с этим делом в магазинах Бийска.

«Но история нам нравится, будем играть дальше», - объясняет Трефилов.

По его мнению, установка КСО требуется только в тех точках, где формируются очереди. Если их нет, покупателю будет приятнее пообщаться с человеком, нежели с бездушным автоматом.

Экспертный совет ИД &quot;Алтапресс&quot;, посвященный развитию ритейла.
Экспертный совет ИД "Алтапресс", посвященный развитию ритейла.
Анна Зайкова

Сейчас «Альтерра» реализовала первый этап внедрения КСО. На втором будет их модернизировать. «Добавим формы оплат. Чтобы человек с заказом, оформленным дистанционно, мог рассчитаться. На третьем этапе на КСО внедрим колл-центр. Это позволит во время оплаты проконсультироваться со специалистом», - рассказал Роман Трефилов.

Кто выступает скептиком

Свой опыт внедрения касс самообслуживания есть и у «Новэкса». Негативным ритейлер его не считает, но продолжать дальше не планирует. Всего в магазинах имеются 150 аппаратов КСО.

Директор торговой сети Ольга Маркова рассказала: оптимальным показателем считается, когда 18% чеков идут через кассы самообслуживания. Но покупатели к этому не готовы, как порой и сами работники магазинов.

Новый форфмат магазина &quot;Новэкс&quot;.
Новый форфмат магазина "Новэкс".
Елена Филипчук в facebook.com.

В сети уже сталкивались с ситуациями, когда КСО в торговых точках намеренно не включались.

«Есть такое мнение, что в магазинах с кассами самообслуживания увеличиваются потери. Это имеет место. Нам приходится даже следить, чтоб КСО включали», - рассказала Маркова.

Сейчас самые лучшие показатели (более 30% чеков через кассы самообслуживания) демонстрирует «Новэкс» в барнаульском ТЦ «Гулливер». Есть точки, где через аппараты проходит около 10% чеков, что явно мало. В следующем году ритейлер намерен пересмотреть расстановку таких касс. Добавлять их он точно не планирует.

Как кассы стали самостоятельными

Впервые подобные технологии в Алтайском крае продемонстрировали почти 10 лет назад. В 2014 году на IT-форуме местная фирма показала свою разработку касс самообслуживания.

Касса самообслуживания &quot;Ритейл Сервис&quot;.
Касса самообслуживания "Ритейл Сервис".
Анна Зайкова

Технология работы того аппарата особо не отличалась от нынешней. Примечательно, что тогда практически все местные ритейлеры восприняли новинку с опаской.

Кассы самообслуживания на тот момент называли скорее дополнительной услугой для покупателей, а не заменой классического устройства с кассирами.

Любопытно, что представитель «Марии-Ра» тогда говорил, что пока КСО станут популярными, на смену им уже придут мобильные технологии, которые позволят покупателям отбивать товар при помощи смартфона.

«Компания может экономить до 30%»

Татьяна Зорина (&quot;Новые решения&quot;). Экспертный совет премии &quot;Менеджер года-2023&quot;, номинация &quot;финансы&quot;.
Татьяна Зорина ("Новые решения"). Экспертный совет премии "Менеджер года-2023", номинация "финансы".
Анна Зайкова.

Татьяна Зорина,
руководитель Центра сопровождения бизнеса «Новые решения»:

Во многих отраслях экономики складывается сложная ситуация с подбором кадров, в том числе связанных с бухгалтерским обслуживанием. Поэтому, если компания выходит на аутсорсинг по ведению бухгалтерии, этот сложный вопрос автоматически становится решенным.

Второй важный момент связан с экономией. Аутсорсинг позволяет нашим партнерам существенно сократить затраты на заработную плату и налоговые отчисления.

Третий аспект — обустройство рабочих мест для бухгалтеров и их техническое сопровождение. Как известно, для ведения бухгалтерии требуется серьезная оргтехника и программное обеспечение. Аутсорсинг помогает этого избежать.

В целом же могу отметить, что, выстроив правильный бухгалтерский аутсорсинг, компания может экономить до 30% своих затрат. В нынешних экономических условиях это самый оптимальный вариант для бизнеса.

«Факторинг — достаточно простой и легкий инструмент»

Экспертный совет ИД &quot;Алтапресс&quot;, посвященный развитию ритейла.
Экспертный совет ИД "Алтапресс", посвященный развитию ритейла.
Анна Зайкова

Федор Синельников,
директор среднего бизнеса Альфа-Банка в Барнауле:

Сегодняшний экспертный совет посвящен развитию продуктового и не продуктового ритейла. Могу сказать, что наш банк отчасти тоже можно причислить к сфере ритейла, так как мы предоставляем различные предложения и работаем с частными клиентами и компаниями.

Для субъектов всех форм торговли мы реализуем схемы банковского финансирования, от поставщиков до конечных покупателей. Факторинг — достаточно простой и легкий инструмент, который может быть использован без обеспечения, углубленного финансового анализа и требований к поставщикам.

Также Альфа Банк закрывает потребности по проведению торговых операций — это эквайринг, системы быстрых платежей, так называемый куайринг, который в настоящий момент находится на волне популярности. Он позволяет субъектам бизнеса экономить на транзакциях в платежной системе.

Для сферы ритейла Альфа Банк также предлагает интернет-эквайринг, позволяющий принимать к оплате банковские карты через глобальную сеть. На текущий момент тенденция рынка обозначилась – продуктовая и не продуктовая торговля все активнее проявляет себя в интернете.

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