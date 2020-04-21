Платежи за услуги ЖКХ в Алтайском крае падают. Это еще не кризис, но для части коммунальных компаний он уже рядом — в Белокурихе падение сборов достигло 40%. Каковы прогнозы развития ситуации в отрасли, может ли компания простить долги и как быть тем, кому нечем платить? Об этом мы поговорили с Екатериной Косоговой, директором по тарифообразованию Сибирской генерирующей компании.

«Провал даже на 1% — уже критично»

— Екатерина Андреевна , какова в вашей компании ситуация с платежами за март 2020 года?

— Анализ за первые девять дней апреля показывает сокращение платежей на 13% в целом по компании. Население платит достаточно дисциплинировано, большие трудности мы видим в категории «прочие потребители» — у бизнеса. Здесь провал на 40% от того, что мы собирали в прошлом году. Это тот малый бизнес, который пострадал раньше всех, пытался сохранять рабочие места и выплачивать зарплаты, надеясь, что все это скоро закончится. Мы видим, что деньги у бизнеса закончились, и запаса прочности нет.

— Есть ли какая-то критичная доля неплатежей для компании , начиная с которой надо кричать SOS?

— Провал даже на 1% — это уже критично. Но СГК — крупная компания, запас прочности у нее больше, чем у малого бизнеса. В этой ситуации пострадают «водоканалы» и котельные в небольших населенных пунктах. Котельным купить топливо к началу сезона будет абсолютно невозможно.

Деньги и отопление. Moscow-Live.ru/Flickr , CC BY-NC-SA

— Будете ли пересматривать летние ремонтные программ в связи с падением платежей?

— Ситуация может показаться простой — возьмите и сократите ремонты. Но это же означает, что мы перестанем проводить торги на закупку труб, выбор подрядных организаций, и по цепочке эти бизнесы тоже начнут рушиться. Поэтому в СГК пока решили не менять ремонтную программу. Если ситуация с платежами будет усугубляться, в мае примем решение о сокращении объемов.

«Нам долги никто не простит»

— Как вы относитесь к предложению простить коммунальные долги малому бизнесу и образовательным учреждениям?

— Очень осторожно отношусь к популистским предложениям. Мы тоже должны водоканалам за воду, наши насосные станции покупают у гарантирующих поставщиков электроэнергию, мы нанимаем подрядчиков, берем кредиты. Нам кто-нибудь простит долги?

Квитанция на оплату ЖКХ. altapress.ru

Да, малый бизнес пострадал. Но когда говорят, что помочь ему надо за счет ресурсоснабжающих организаций, возникает вопрос: почему банкет за наш счет? Но мы понимаем сложность ситуации и готовы идти на рассрочку.

— Может ли малый и средний бизнес , которому пришлось закрыться , отключиться от тепла , чтобы не платить?

— Если это отдельно стоящее здание, которое можно отсоединить, то технически это возможно, но потребитель будет платить за содержание резервной мощности. Потому что он в любой момент попросит его снова подключить, а та труба, которая к нему идет, требует ремонта и содержания.

Если помещение предпринимателя расположено внутри жилого или нежилого здания, то даже если обрезать все батареи, помещение будет отапливаться и платить за него надо.

Квитанция ЖКХ. Наталья Вороненская

«Помогите тем , кому реально плохо»

— Говорят , во Франции государство взяло на себя оплату коммунальных услуг населения. Как вам такая идея?

— В Грузии отплату услуг ЖКХ за три месяца государство тоже взяло на себя. Но Грузия — маленькое государство, там нет централизованного отопления и расходы государства относительно небольшие. Хотя и бюджет Грузии тоже маленький, там пошли таким путем и оплатили расходы граждан.

Но давайте рассуждать здраво: почему государство должно заплатить за тех людей, у которых нет в семье проблем, кто не потерял работу? Можно идти на такие меры, когда в бюджете денег много. Если бюджет не хочет принять на себя часть горя населения, то надо оказать помощь тем, кто реально в плохой ситуации.

— Представим , что население не платит в течение месяца. Сколько надо было бы денег , чтобы компенсировать вам потери?

— Начисление за один месяц по населению в целом по группе компаний СГК (то есть во всех регионах присутствия) составляет около 3 млрд рублей. Для сравнения: такому городу, как Абакан, тепло поставляется за весь год на 2 млрд рублей.

Отопление. Радиатор. СС0

«Снижения тарифов не предполагается»

— С 1 июля тарифы обычно повышаются. Что будет в этом году?

— Снижения тарифов никто из ресурсоснабжающих организаций в стране не предполагает, потому что эти деньги уже распланированы, заказаны материалы.

— То есть тарифы повысятся?

— А цены на гречку будут снижать? Если создать систему взаимопомощи, то вообще не возникнет никаких сложных ситуаций.

— Те долги , которые сейчас накопятся , можно ли их заложить в тарифы последующих лет?

— По закону в тариф можно закладывать только 2% недосбора, в СГК — не более 1,5%. Если будет недосбор у всех ресурсоснабжающих организаций в размере 20−30%, то все равно будет заложено не более 2%.

Правосудие. Суд. Молоток СС0

«В январе будет вал судебных исков»

— Постановление правительства РФ № 424 отменило пеню для населения. С какой даты она не начисляется?

— В квитанции за апрель пени уже не должно быть, и постановление действует до конца года. Потребитель может выбрать: платить хотя бы по чуть-чуть каждый месяц или накопить долг и заплатить все в конце года.

— Означат ли это , что всем неплательщикам надо будет в начале 2021 года ждать судебного разбирательства и приставов?

— Сейчас судебные взыскания задолженности приостановлены. Те судебные разбирательства, по которым уже были назначены даты заседаний, тоже приостановлены, и когда будут возобновлены, неизвестно. Но все ресурсоснабжающие организации будут продолжать оформлять документы и готовить их для судов. В январе будет вал обращений ресурсоснабжающих и управляющих организаций в суды с исками о взыскании долга.

Банкротство. СС0

— В январе 2021 года надо будет оплатить только долг , без пени , или ее начислят за все прошедшие месяцы неплатежей?

— Запрета в 2021 году доначислить пеню за прошедшие месяцы пока нет. И мы не знаем, как на это посмотрят суды. И ресурсоснабжающие организации, и население, и бизнес сейчас находятся в ситуации неопределенности. Никто не знает, что делать, когда все закончится и как им будут помогать. Поэтому я не могу точно ответить на вопрос, когда мы начнем разбираться с теми, кто нам не платит.

«Мы рекомендуем не молчать»

— Как быть тем , кто не может заплатить за услугу ЖКХ?

— Есть две категории трудных ситуаций. Человек не знает, как заплатить дистанционно, он привык платить в банке. Особенно это касается пожилых граждан. Таким людям мы рекомендуем обращаться к родственникам. Ведем переговоры с «Почтой России», чтобы почтальоны, приносящие пенсию, могли принимать коммунальные платежи.

Отопление. СС0

Вторая ситуация — людям нечем платить, они потеряли работу. В этом случае мы рекомендуем не молчать, а обратиться к поставщику за рассрочкой. У нас уже есть обращения людей, которые оформили рассрочку, так как они пострадали от этой не объявленной ЧС.

— Как оформить документы на рассрочку , если не рекомендовано покидать квартиры?

— Это можно сделать по электронной почте, по телефону, можно оставить заявку на сайте с указанием своего лицевого счета и телефона.

Мы с потребителем свяжемся, вышлем ему фотографию соглашения о рассрочке. Он его подпишет, сфотографирует и перешлет нам. Таким образом, не приходя к нам, можно подписать соглашение о рассрочке. Такая форма предусмотрена Гражданским кодексом — можно заключить любое соглашение путем обмена документами.

— В чем смысл такого соглашения , если пеня не начисляется?

— Соглашение о рассрочке не ограничивается же 2020 годом. Оно может быть заключено и на больший срок. И в нем можно определить, какую долю люди смогут платить ежемесячно.

Квитанция на оплату ЖКХ. altapress.ru

«Дешевле помочь сейчас»

— Какие меры ваша компания предпринимает , чтобы худшее не случилось?

— СГК уже написала обращения и на имя председателя правительства, министра энергетики. Обсудили проблемы с министром ЖКХ.

Мы говорили: нам не надо помогать, если вы поможете малому бизнесу и населению. Если прямо сейчас, срочно начнет действовать программа господдержки людей, потерявших работу, и малого бизнеса, нам поддержка будет не нужна. Гораздо дешевле и проще помочь сейчас самим нуждающимся.

— Что со своей стороны готовы сделать ресурсоснабжающие компании?

— Мы готовы создавать временные рабочие места в регионах присутствия. У нас есть вакансии, они публикуются. Мы считаем, что надо увеличивать нашу ремонтную и инвестиционную программу, чтобы хотя бы мужчины приносили деньги в семью.

ЖКХ , слесарь. Михаил Хаустов

— Какие варианты вы предлагали правительству , чтобы не допустить плохих сценариев развития?

— Мы предлагали упростить постановку на учет в службе занятости, чтобы люди могли получать пособие по безработице. Сейчас это очень сложно, а для индивидуального предпринимателя вообще невозможно — он не может встать на учет в службе занятости, хотя его бизнес не работает.

Предлагали снизить с 22 до 15% размер доли платы за услуги ЖКХ в совокупном доходе семьи для выплаты субсидий, законопроект мы подготовили и направили с Минстрой. Ждем реакции. Можно вернуться к ставке НДС 18%, и тогда цена услуги ЖКХ тоже снизится. Но пока решения нет.

Новые модульные котельные в Алтайской крае. sgd22.ru

«Ситуация будет только ухудшаться»

— Какая помощь государства ресурсоснабжающим организациям возможна — что вам об этом известно?

— Обсуждается снижение ставок по кредитам, прямая поддержка от государства муниципальным предприятиям на проведение ремонтных программ, субсидирование закупок топлива для тех, кто не может себе этого позволить.

Было предложение изменить порядок уплаты НДС. Мы же должны заплатить этот налог, как только его начислили, даже если нам не заплатили люди. Но это предложение «водоканалов» перечислять НДС по оплате, а не по начислению, отклонили.

— Как долго , по вашим прогнозам , будет экономика восстанавливаться?

— Мы даже не знаем, когда карантин закончится. Думаю, что до конца года ситуация будет только ухудшаться. Что будет с развитием всей страны? Могу сказать только свое личное мнение: будет плохо.

Мы, наверное, такого не переживали с 1990-х годов, потому что люди реально потеряли работу. Сейчас люди физически загнаны по домам, и даже те умения и знания, которые есть, они не могут превратить в деньги. Это самая главная проблема.

Екатерина Косогова. Предоставлено СГК.

Кто такая Екатерина Косогова

Екатерина Косогова Родилась 30 апреля 1975 года в Перми. В 1997 году окончила Пермский госуниверститет по направлению «юриспруденция». В 2005 году прошла обучение в Уральском филиале Академии госслужбы по направлению «менеджмент организации». С 2010 по 2011 годах работала замдиректора по правовым и корпоративным вопросам компании «Российские коммунальные системы». В Сибирской генерирующей компании работает с февраля 2013 года.