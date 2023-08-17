Почему факторинг в Альфа-Банке стал отличной альтернативой кредитам

В последние два года Альфа-Банк стал лидером по приросту клиентов, получающих услугу факторинга. Интерес к факторингу проявляют представители всех отраслей независимо от размера бизнеса, а малые и средние предприниматели эту услугу, можно сказать, «распробовали»: портфель факторинга в этом сегменте вырос в банке почти вдвое. Специалисты Альфа-Банка обсудили с алтайскими бизнесменами все фишки факторинга в неформальной обстановке – на бизнес-ужине. «Мы сейчас с вами будем ломать стереотипы», - так начал разговор о факторинге один из организаторов.

Зависит ли применение факторинга от отрасли и размера бизнеса?

Поговорить о факторинге на площадке в Барнауле собрались топ-менеджеры компаний из разных отраслей. Интерес к этой банковской услуге объединил представителей завода-производителя товаров из пластмассы для дома, компаний-автодилера и зернотрейдера, фирм из сферы услуг и страховщика.

Юлия Чебыкина. фото предоставлено компанией АО "Альфа-Банк"

И это вовсе не случайность, объяснила Юлия Чебыкина, начальник отдела продаж факторинга среднему бизнесу Альфа-Банка. Потому что возможность и выгода применения факторинга от отрасли вовсе не зависит. Не зависит это и от размера бизнеса.

Дмитрий Петров. фото предоставлено компанией АО "Альфа-Банк"

- Раньше считалось, что факторинг – бутиковый продукт только для крупных компаний. Но это миф: практика Альфа-Банка сломала этот стереотип, услуга очень востребована у малого и среднего бизнеса, - рассказал Дмитрий Петров Начальник управления продаж факторинга малому и среднему бизнесу.

Прогноз развития факторинга в 2023 году весьма оптимистичный: объем финансирования возрастет на 25%. На чем основан это взрывной интерес?

«Факторинг – это новый взгляд на финансирование бизнеса, инструмент во многих случаях незаменимый. Он ускоряет получение выручки по поставкам с отсрочкой платежа, позволяет управлять дебиторской задолженностью силами банка», - говорит Федор Синельников, Директор по среднему бизнесу в Барнауле

Федор Синельников. фото предоставлено компанией АО "Альфа-Банк"

Факт По доле рынка Альфа-Банк занимает второе место среди российских банков, заняв на нем около 18%. А по темпам прироста новых клиентов в 2020-2022 годах банк вышел на первое место. Во втором перечислит поставщику деньги на закупку сырья, а тот расплатится с банком в оговоренные сроки (последний случай называют агентским факторингом).

В каких случаях используют факторинг?

Вот типичный кейс: производитель продуктов поставляет продукцию контрагенту на условиях отсрочки платежа – это, что называется, классика. Где брать финансы на все нужды бизнеса? Вопрос.

А вот другой кейс: компании-поставщику нужны ресурсы раньше, чем она отгрузит свою продукцию – скажем, на закуп сырья и других товаров, необходимых для поставок.

Обычное решение – кредит в банке. В Альфа-Банке объясняют: есть альтернатива – факторинг. В первом кейсе банк оперативно заплатит поставщику за покупателя, а в дальнейшем сам получит с него долг. Во втором перечислит поставщику деньги на закупку сырья, а клиент расплатится с банком в оговоренные сроки (последний случай называют агентским факторингом).

Чем факторинг отличается от кредита?

«Многие из вас, ставя задачу обеспечить бизнес финансами, наверняка при обращении за кредитом сталкивались с проблемами, - рассуждает Юлия Чебыкина, обращаясь к аудитории. - Порой не доставало обеспечения, вы не были готовы давать поручительство и не могли выполнить требования банка перевести в него обороты по расчетному счету. В этой ситуации факторинг – настоящая палочка-выручалочка, выгодная и удобная альтернатива кредиту».

Во-первых, потому, что факторинг не требует залога и поддержания оборота по счету.

Во-вторых, заключая договор, клиенту не нужно предоставлять в банк развернутый пакет документов.

В-третьих, финансирование по факторингу равно получению выручки – эта задолженность не будете отражаться в статье баланса «займы и кредиты», а попадет в «прочую дебиторку». И он не увеличит долговую нагрузку.

-При факторинге банк не предъявит требование подтвердить целевое использование финансирования, как при получении кредита, и вы можете тратить ресурсы по своему усмотрению. На зарплату, погашение кредита, закупку сырья или выплату дивидендов - это ваше право, - приводит и другой пример Юлия Чебыкина.

Сколько это стоит?

Услуга факторинга в Альфа-Банке востребована еще и потому, что ее стоимость для клиента вполне сопоставима с ценой кредита. Дороговизна факторинга – не более чем еще один миф. На встрече в Барнаула представители Альфа-Банка развенчали и его.

-Банк взимает комиссию за предоставление денежных средств (в процентах годовых от суммы финансирования). Она облагается НДС и в полном объеме идет к зачету. Кроме этого, предусмотрен фиксированный сбор на обработку документов одной поставки - 10 рублей. И, наконец, взимается плата за управление дебиторской задолженностью — 0,004% в день от суммы счет-фактуры. Если суммировать все комиссии и сравнить с классическим кредитованием в Альфа-Банке, цифры будут одинаковые, — рассказала Юлия Чебыкина.

При этом клиент получает не просто финансирование, а целый комплекс поддержки со стороны банка при работе со своими контрагентами.

- Банк берет на себя бремя, которое несет ваш финансовый отдел или отдел бухгалтерии по управлению дебиторской задолженностью от конкретного контрагента, - добавил специалист Альфа-Банка.

Какие бывают виды факторинга?

Факторинг – услуга не новая, но развивающаяся. В Альфа-Банке практикуют несколько его вариантов, о которых тоже рассказали в ходе встречи в Барнауле.

Есть, например, факторинг с регрессом: если покупатель не расплатится с банком в оговоренные контрактом сроки, поставщику придется вернуть финансы банку.

Ирина Бубенко. фото предоставлено АО "Альфа-Банк"

-Факторинга с регрессом не стоит бояться, так как Альфа-Банк дает сторонам время, чтобы разобраться, что пошло не так, если платеж не прошел, и исправить ситуацию. Период ожидания составляет 42 календарных плюс три рабочих дня, и в большинстве случаев этого достаточно, что урегулировать проблемы, - объяснила Юлия Чебыкина.

Есть факторинг без регресса – на него идут, как правило, при работе с долгосрочными и проверенными контрагентами. В целом же модель финансирования по факторингу выстроена так, чтобы вероятность сюрпризов для всех сторон была минимальной.

А главное здесь, пожалуй, в том, что Альфа-Банк настроен вместе с клиентом искать оптимальный вариант факторинга и находить решение порой даже в самых нестандартных ситуациях.

Комментарии

Бизнес-ужин, посвященный факторингу от Альфа-Банка. фото предоставлено АО "Альфа-Банк"

Ирина Гусельникова,

финансовый директор ООО «ВелКен»:

- Сегодня наша компания пользуется более дешевыми, чем факторинг, продуктами. Но факторинг нам интересен – он дает возможность в короткие сроки получить финансирование без залогов, использовать денежные средства на любые цели, без «отягощения» баланса заемными средствами. Опыт обращения к факторингу у нас был - необходимо было предотвратить «кассовый разрыв». Воспоминания о нем не самые положительные, но анализируя причины этого, я понимаю: дело не в самом продукте - факторинге. Поэтому не исключаю, что в будущем, возможно, мы им воспользуемся. Самое главное здесь - правильно выстроить отношения и предусмотреть все нюансы, опираясь на прошлый опыт.

Бизнес-ужин, посвященный факторингу от Альфа-Банка. фото предоставленро АО "Альфа-Банк"

Виталий Смокотин,

генеральный директор ООО «Мартика»:

- Вот уже более двух лет компания «Мартика» ведет с Альфа-Банком эффективное сотрудничество. В его основе - истинное партнерство и доверие. Вместе с множеством других продуктов от Альфа-Банка мы используем и факторинг. У нашей компании есть дебиторы с большой отсрочкой в расчетах и со значительными суммами. И этот инструмент позволяет нам использовать полученные от банка по факторингу средства для оплаты сырья основным поставщикам, которые не согласны на отсрочку платежа. Для нас факторинг - отличное средство для работы без кассовых разрывов и более эффективного управления финансами компании. В настоящее время мы расширяем сотрудничество и дополнительно переводим клиентов-дебиторов на факторинг. После продолжительного сотрудничества банк сделал нам ещё более привлекательное с экономической точки зрения предложение. Уверен, что при таких условиях от Альфа-Банка мы будем и в дальнейшем использовать факторинг в работе!

АО "Альфа-Банк", Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г.