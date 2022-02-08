Почему искусственный интеллект внес два алтайских предприятия в сомнительный список

Россельхознадзор опубликовал данные очередной проверки отечественных молочных заводов. Ведомство совместно со Сбером запустило программу искусственного интеллекта, которая анализирует заполнение необходимой электронной документации. Она выявила нарушения у двух алтайских производителей.

Проверки Россельхознадзор проводил в январе 2022 года. Цель — узнать, насколько достоверно отечественные предприятия вносят данные в систему Меркурий, отслеживающую всю цепочку молочного производства от фермы до прилавка.

«Как и предыдущие выборки, которые мы делали во второй половине прошлого года, январская выборка организована случайным образом. Мы взяли некоторое количество производственных транзакций (партий товара, — прим. ред), оформленных за небольшой промежуток времени — примерно два дня — и среди них выявляли те, в которых есть нарушения», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

Контролер отмечает, что в январскую выборку попало больше 15 тыс. партий молочной продукции, подлежащих определению жирового баланса.

«Из этих 15 461 производственной транзакции в 599 транзакциях масса жира в продукции превышала таковую в сырье в 2−5 раз, еще в 278 транзакциях — в 5−10 и более раз, и еще 345 партий молочной продукции было выпущено без указания сырья. Всего, таким образом, в этой выборке была обнаружена 1 222 транзакции с нарушениями жирового баланса», — сообщает ведомство.

Далее он приводит список российских предприятий с нарушениями. В пятерке тех, у кого наибольшее количество партий продукции, выпущенных в транзакциях с нарушением жирового баланса, два работают в нашем регионе — это «Барнаульский молочный комбинат» (6,1 тыс партий) и «Алтайская буренка» (321 партия).

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Россельхознадзор также пишет, что по объемам продукции, выпущенной в транзакциях с нарушением жирового баланса, БМК вновь среди антилидеров.

Что это значит

Для разъяснения ситуации altapress.ru обратился в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю, где пояснили, что выявленные нарушения напрямую с фальсификацией не связаны.

Дело в том, что внесение информации в систему Меркурий на крупных молочных заводах происходит не вручную, а синхронизируется со специальной программой в 1С.

В ведомстве предполагают, что на этом этапе мог произойти какой-то сбой, отсюда и возникли проблемы. При этом предприятиям придется давать официальные объяснения, по результатам которых будет принято решение о возможном наложении штрафа.

На предприятии «Алтайская буренка» Из архива редакции

В опубликованном документе Россельхознадзора говорится, что в ближайшее время таким образом будут проверяться все вносимые в систему данные.

«Скоро настанет иной период, когда ваши ошибки, небрежности, мухлевание будут выявляться не время от времени, как это бывает при надзоре: пришла проверка — попались, не пришла — пронесло, не попались. Скоро будет анализироваться каждая ваша транзакция», — предупредил молочников Россельхознадзор.

Кого еще будут проверять

Отечественные предприятия уже не первый год работают в системе Меркурий.

С 2022 года аналогичный контроль планируется ввести в зерновом производстве. Вносить данные об количестве собранного урожая и его качестве сельхозпроизводители могут в добровольном порядке с 1 июля, в обязательном — с 1 сентября.