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Экономика

Почему китайцы перестали покупать натуральное мороженое на Алтае

В первом полугодии 2020 года Алтайский край сократил объемы производства мороженого. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил руководитель «Алтайпищепрома» Александр Большаков. Оказалось, что подпортили картину покупатели из Китая.

Мороженое.
Мороженое.
СС0

По данным профильного ведомства, выпуск сладкого десерта за январь-июнь нынешнего года сократился на 15,6%. Александр Большаков пояснил: в регионе только одно предприятие занимается производством мороженого — это барнаульский завод «Алтайхолод».

Предприятие в нынешнем году чуть сократило свои продажи в европейской части страны. А что самое неприятное — практически полностью прекратило вывозить мороженое на экспорт.

Китай, который в последние годы тоннами скупал алтайское лакомство, прекратил сотрудничество.

Александр Большаков,
начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям:

Контрагент «Алтайхолода» в Китае изменил подходы к торговле. В настоящее время предприятие ищет другие варианты сотрудничества.

В сентябре 2019 года таможенная служба Алтайского края оглашала данные по вывозу мороженого. Объемы поставок на тот момент были таковы: 134 тонны — в Китай и 2 тонны — в Монголию.

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