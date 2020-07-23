Почему китайцы перестали покупать натуральное мороженое на Алтае

По данным профильного ведомства, выпуск сладкого десерта за январь-июнь нынешнего года сократился на 15,6%. Александр Большаков пояснил: в регионе только одно предприятие занимается производством мороженого — это барнаульский завод «Алтайхолод».
Предприятие в нынешнем году чуть сократило свои продажи в европейской части страны. А что самое неприятное — практически полностью прекратило вывозить мороженое на экспорт.
Китай, который в последние годы тоннами скупал алтайское лакомство, прекратил сотрудничество.
Александр Большаков,
начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям:
Контрагент «Алтайхолода» в Китае изменил подходы к торговле. В настоящее время предприятие ищет другие варианты сотрудничества.
В сентябре 2019 года таможенная служба Алтайского края оглашала данные по вывозу мороженого. Объемы поставок на тот момент были таковы: 134 тонны — в Китай и 2 тонны — в Монголию.