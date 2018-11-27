Почему на Алтае дорожают сыры и цельномолочная продукция

После года прозябания цена на сырое молоко в Алтайском крае вновь устремилась вверх. Животноводы рассказывают: ценник уже доходит до 30 рублей за литр, когда как год назад он был на треть ниже. Федеральные эксперты полагают, что повышение продолжится еще как минимум до февраля следующего года. Местные переработчики заявляют: натурального сырья в крае стало меньше, а затрат больше. Эти и другие обстоятельства могут отразиться на стоимости готовой продукции.

Молоко вновь нужно

Известная в края фермерская семья Траутвейнов три года назад выкупила в родном Косихинском районе полуразвалившееся хозяйство «Имени Титова Г.С.». Чтобы поставить его на ноги, потребовались немалые инвестиции. В 2015—2016 годах, когда цена на сырое молоко держалась на приличном уровне, этот шаг казался оправданным.

В сезоне 2017−2018 годов все изменилось: спрос со стороны переработчиков снизился, сырье даже в зимнее время продолжало дешеветь. Производство молока ушло в «минус».

Александр Траутвейн,

директор сельхозпредприятия «Имени Титова Г.С.»:

К счастью, у нас была подушка безопасности и не было кредитов. Как из сложной ситуации выходили те, у кого с финансами туго, даже представить не могу. Некоторые руководители открыто говорили: «Молоко хоть на улицу выливай».

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Сейчас настроение у Траутвейна куда более радостное: закупочная цена на сырое молоко для его хозяйства уже 25 рублей за литр, плюс прибавка за качество — и выходит все 30.

Александр Траутвейн,

директор сельхозпредприятия «Имени Титова Г.С.»:

Справедливая ли это цена? Я однозначно могу сказать, что да и она должна быть еще выше. В России 0,5 литра питьевой воды в бутылке уже стоит 30−40 рублей. А тут молоко! Животных надо кормить, лечить, за ними ухаживать. И так круглый год.

О том, что ситуация с ценами на сырое молоко начинает выправляться говорит и Алексей Бабаков, директор сельхозпредприятия «Октябрьское» в Зональном районе. По его словам, спрос на сырье вырос, переработчики уверенно заявляют, что молоко им нужно и они готовы за него платить. «Мы этого два года ждали», — заявляет Бабаков.

Последствия кризиса

О главной причине роста цен на сырое молоко животноводы говорят в один голос. По их мнению, оно связано с сокращением производства. После того, как молочное направление стало нерентабельным, буренок начали пускать под нож. Вот и результат.

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Кстати, в пользу этой версии говорит и статистика. По данным Алтайкрайстата, 10 месяцев этого года общее поголовье крупно-рогатого скота в регионе сократилось еще на 2,4% или 19 тыс голов, в том числе 8 тысяч коров.

Алексей Бабаков,

директор сельхозпредприятия «Октябрьское»:

Показателен и тот факт, что в течение всего нынешнего года снижалась цена на говядину в живом весе. Причем речь идет именно о КРС молочных пород. Очевидно, что такого предложения было в избытке. Мне кажется, это очевидный факт, хотя в крае об этом говорят неохотно.

Тренд сохранится

Повышение цен на сырое молоко сейчас идет по всей России. По данным Центра изучения молочного рынка, за неделю с 12 по 19 ноября базовая цена на сырье повысилась в среднем по стране еще на 1,7% и составила 23,8 рубля (без учета НДС).

Сильнее всего выросли цены на молоко в Кировской, Тюменской, Воронежской и Новосибирской областях.

По мнению Артема Белова, исполнительного директора объединения «Союзмолоко», до конца года будет наблюдаться рост стоимости сырья, и этот тренд может сохраниться примерно до февраля.

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«Затем в период „большого молока“ стоит ожидать небольшую просадку, а с августа следующего года опять будет наблюдаться плавное повышение цен. Серьезного падения стоимости сырья в следующем году мы не прогнозируем», — цитирует слова Белова «Агроинвестор».

Белов полагает, что ситуация на молочном рынке будет зависеть и от других факторов: объема господдержки, борьбы с фальсификатом и объемов импорта из Белоруссии.

Ожидается, что поставки дешевой «молочки» из этой страны в 2019 году будут на уровне нынешнего. Однако пока это устные договоренности.

НДС и прочее

Сложившуюся в Алтайском крае ситуацию согласился прокомментировать Денис Зюзин, гендиректор компании «Киприно», президент «Союза сыроделов Алтайского края». По его словам, повышение цен на готовую продукцию, скорее всего, не избежать и от желания переработчиков это не зависит.

В качестве причин Зюзин называет повышение НДС, на который, к слову, со следующего года должны перейти и сельхозпроизводители, рост тарифов на электроэнергию и резкое подорожание ГСМ.

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Денис Зюзин,

генеральный директор компании «Киприно»:

Буквально неделю назад транспортная компания, с которой мы работаем, объявила о повышении платы за свои услуги на 10%. И это только один из примеров.

Между тем, цены на молочную продукцию уже пошли вверх. Только за сентябрь цена на питьевое молоко подскочила на 4%. В октябре «выстрелил» творог — на 2,5%.

По предварительным прогнозам, в 2019 году цена на молочку может поднимется в пределах инфляции - на 4−5%, по реалистичным — в два раза выше этого показателя.