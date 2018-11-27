Почему на Алтае дорожают сыры и цельномолочная продукция

Молоко вновь нужно
Известная в края фермерская семья Траутвейнов три года назад выкупила в родном Косихинском районе полуразвалившееся хозяйство «Имени Титова Г.С.». Чтобы поставить его на ноги, потребовались немалые инвестиции. В 2015—2016 годах, когда цена на сырое молоко держалась на приличном уровне, этот шаг казался оправданным.
В сезоне 2017−2018 годов все изменилось: спрос со стороны переработчиков снизился, сырье даже в зимнее время продолжало дешеветь. Производство молока ушло в «минус».
Александр Траутвейн,
директор сельхозпредприятия «Имени Титова Г.С.»:
К счастью, у нас была подушка безопасности и не было кредитов. Как из сложной ситуации выходили те, у кого с финансами туго, даже представить не могу. Некоторые руководители открыто говорили: «Молоко хоть на улицу выливай».
Сейчас настроение у Траутвейна куда более радостное: закупочная цена на сырое молоко для его хозяйства уже 25 рублей за литр, плюс прибавка за качество — и выходит все 30.
Александр Траутвейн,
директор сельхозпредприятия «Имени Титова Г.С.»:
Справедливая ли это цена? Я однозначно могу сказать, что да и она должна быть еще выше. В России 0,5 литра питьевой воды в бутылке уже стоит 30−40 рублей. А тут молоко! Животных надо кормить, лечить, за ними ухаживать. И так круглый год.
О том, что ситуация с ценами на сырое молоко начинает выправляться говорит и Алексей Бабаков, директор сельхозпредприятия «Октябрьское» в Зональном районе. По его словам, спрос на сырье вырос, переработчики уверенно заявляют, что молоко им нужно и они готовы за него платить. «Мы этого два года ждали», — заявляет Бабаков.
Последствия кризиса
О главной причине роста цен на сырое молоко животноводы говорят в один голос. По их мнению, оно связано с сокращением производства. После того, как молочное направление стало нерентабельным, буренок начали пускать под нож. Вот и результат.
Кстати, в пользу этой версии говорит и статистика. По данным Алтайкрайстата, 10 месяцев этого года общее поголовье крупно-рогатого скота в регионе сократилось еще на 2,4% или 19 тыс голов, в том числе 8 тысяч коров.
Алексей Бабаков,
директор сельхозпредприятия «Октябрьское»:
Показателен и тот факт, что в течение всего нынешнего года снижалась цена на говядину в живом весе. Причем речь идет именно о КРС молочных пород. Очевидно, что такого предложения было в избытке. Мне кажется, это очевидный факт, хотя в крае об этом говорят неохотно.
Тренд сохранится
Повышение цен на сырое молоко сейчас идет по всей России. По данным Центра изучения молочного рынка, за неделю с 12 по 19 ноября базовая цена на сырье повысилась в среднем по стране еще на 1,7% и составила 23,8 рубля (без учета НДС).
Сильнее всего выросли цены на молоко в Кировской, Тюменской, Воронежской и Новосибирской областях.
По мнению Артема Белова, исполнительного директора объединения «Союзмолоко», до конца года будет наблюдаться рост стоимости сырья, и этот тренд может сохраниться примерно до февраля.
«Затем в период „большого молока“ стоит ожидать небольшую просадку, а с августа следующего года опять будет наблюдаться плавное повышение цен. Серьезного падения стоимости сырья в следующем году мы не прогнозируем», — цитирует слова Белова «Агроинвестор».
Белов полагает, что ситуация на молочном рынке будет зависеть и от других факторов: объема господдержки, борьбы с фальсификатом и объемов импорта из Белоруссии.
Ожидается, что поставки дешевой «молочки» из этой страны в 2019 году будут на уровне нынешнего. Однако пока это устные договоренности.
НДС и прочее
Сложившуюся в Алтайском крае ситуацию согласился прокомментировать Денис Зюзин, гендиректор компании «Киприно», президент «Союза сыроделов Алтайского края». По его словам, повышение цен на готовую продукцию, скорее всего, не избежать и от желания переработчиков это не зависит.
В качестве причин Зюзин называет повышение НДС, на который, к слову, со следующего года должны перейти и сельхозпроизводители, рост тарифов на электроэнергию и резкое подорожание ГСМ.
«Киприно» запустило на Алтае обновлённый сырзавод.
Олег Богданов
Денис Зюзин,
генеральный директор компании «Киприно»:
Буквально неделю назад транспортная компания, с которой мы работаем, объявила о повышении платы за свои услуги на 10%. И это только один из примеров.
Между тем, цены на молочную продукцию уже пошли вверх. Только за сентябрь цена на питьевое молоко подскочила на 4%. В октябре «выстрелил» творог — на 2,5%.
По предварительным прогнозам, в 2019 году цена на молочку может поднимется в пределах инфляции - на 4−5%, по реалистичным — в два раза выше этого показателя.