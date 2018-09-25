В Алтайском крае сложилась тяжелая ситуация с уборочной. Объявят ли власти режим ЧС?

Уборочная кампания в Алтайском крае в этом году развивается по самому неблагоприятному сценарию. Продолжительные дожди, высокая влажность и не полностью вызревшее зерно спутали аграриям все карты. На сегодня работы по зерновым проведены на 55% и это при условии, что завершить их желательно к началу октября. Часть хозяйств уже сейчас понимают, что убраться полностью им скорее всего не удастся.

Медленно и печально

Александра Балакова, директора «Алтайской продовольственной компании» и председателя краевого союза фермеров, можно назвать землепользователем широкой руки. Его предприятия обрабатывают более 100 тысяч га пашни в разных районах края.

По технической оснащенности эти хозяйства одни из самых передовых в крае. И даже здесь есть проблемы: темпы уборочной у Балакова в три раза отстают от уровня 2017 года.

Сам фермер признается: столь тяжелого сезона не было за все 20 с лишним лет его работы. Нынешней осенью степная зона края и приближенные к ней районы просто «утопают» в осадках.

С 25 августа, когда началась массовая уборка яровой пшеницы, погожие дни здесь можно пересчитать по пальцам. В те непродолжительные периоды когда проглядывает солнце, влажность зерна все равно остается высокой.

Уборка зерновых культур в Алтайском крае. Сентябрь , 2015. Анна Зайкова

Александр Балаков объясняет: убирать, конечно, можно, но всю продукцию приходится сразу отправлять на сушилку. Удовольствие это, по нынешним ценам на сжиженный газ, совсем не дешевое.

По словам фермера, чтобы снизить влажность пшеницы с 18% до 14%, нужно потратить около 450 рублей на каждую тонну. При этом цена на высококачественный III класс составляет всего 8−8,5 тысяч рублей за тонну. Такого зерна в крае в этом году совсем немного.

«Панкрушихинский агропромснаб», одно из самых крепких хозяйств своего района, тоже только начинает уборку. Из-за проблем весной и позднего посева сроки вызревания зерна сдвинулись в хозяйстве минимум на 15−17 дней.

Уборка зерновых культур в Алтайском крае. Сентябрь , 2015. Анна Зайкова

В сентябре, когда казалось бы можно было приступить к уборке, сделать это не позволила погода. Для того, чтобы полностью завершить уборку, панкрушихинцам понадобится 20−25 погожих дней. А где их взять, когда уже на следующей неделе в Панкрушихинском районе снова обещают дожди.

Хозяйство «Березовая роща» в Калманском районе на фоне двух предыдущих смотрится просто оплотом аграрной стабильности.

Здесь работы завершены на 60%. По словам руководителя предприятия Александра Степанова, ситуация в районе гораздо плачевнее — здесь убрали всего около 30% площадей.

Фермер утверждает: проблема в том, что в округе много поле в полузрелом состоянии. Полностью поспеть пшенице не удается из-за холодных ночей. Есть вероятность, что она вообще окажется морозобойкой. Если так произойдет, заморозки могут просто разорвать зерно и сделать его некондиционным. Такую продукцию в мукомольной производстве использовать уже нельзя — она идет только на фураж.

Где пусто , где густо

По данным Минсельхоза на 24 сентября, в Алтайском крае убрано чуть более 1,7 млн га пашни (55% от общего объема), отведенной под зерновые и зернобобовые культуры. Это, мягко говоря, не много. В прошлом году на аналогичную дату показатель был почти 2,4 млн га.

Сбор зерновых составляет почти 2,8 млн га, урожайность 15,8 ц/га. По словам Александра Балакова, большая часть полученной пшеницы IV и V класса. Высококачественной «тройки» в этом году в крае будет не много, полагает фермер.

Зерно. СС0

Медленнее всего уборка продвигается в степной части края, а также в Волчихинском, Панкрушихинском, Алейском, Романовском районах. Получше в предгорной части края: здесь темпы работ выше. Так, в Зональном район уборочная проведена на 90%.

В этом году работы осложняются еще и тем, что постоянно происходят наложения, рассказывают аграрии. Если при хороших раскладах аграрии начинали молотить озимые, затем переходили на горох, яровую пшеницу, то сейчас все надо делать разом.

Уборка зерновых культур в Алтайском крае. Сентябрь , 2015. Анна Зайкова

Александр Степанов объясняет: буквально на днях одновременно приходилось убирать овес и рапс — две культуры которые редко пересекаются. Времени на все не хватало, пришлось молотить овес напрямую без валков. Потери при этом составили 10−15%.

По словам Александра Балакова, есть проблемы и с нехваткой складских помещений. Из-за невысоких цен на зерно сдавать его экономически невыгодно, возможностей хранить урожай аграриям зачастую не хватает.

Александр Балаков,

председатель Союза крестьянских ( фермерских) формирований Алтайского края:

Элеваторы уже принимают зерно на хранение, но его еще надо туда доставить. Для этого нужен транспорт. Отвлекать его от уборочной — это значит серьезно затормозить работы. А для нас сейчас каждый день на счету.

Соседи не торопятся с ЧС

Уборочная кампания в нынешнем году сложно идет во многих регионах Сибири. Наиболее сложная ситуация пока складывается в Омской области. В августе 2018 года в большинстве районов региона количество осадков превысило норму. «Это обстоятельство затрудняет проведение уборочных работ, и как следствие, приводит к значительным материальным потерям и нарушению жизнеобеспечения населения», — говорится в сообщении местного МЧС.

Из-за серьезного срыва сроков в Омской области уже введен режим ЧС. По данным Минсельхоза на конец прошлой недели, в регионе было обмолочено 10,5% зерновых от плана. В 2017 году к этому времени план был выполнен на 59,7%.

Чуть лучше обстоят дела в соседней Новосибирской области. Сбор зерновых, по информации, на 21 сентября произведен на площади 375 тысяч га — 26% от плана и в два раза меньше, чем в 2017 году. Тем не менее, губернатор области Андрей Травников высказал уверенность в том, что урожай будет собран хороший. Хотя еще в начале сентября руководство региона обсуждало варианты ведения режима ЧС.

Что будет на Алтае?

Алтайские власти тоже держат паузу. На прошлой неделе Александр Серов, вице-спикер АКЗС, отвечающий за агропромышленный комплекс, в ходе интернет-конференции сообщил, что ситуация с уборочной сложная, но бить тревогу пока рано.

Александр Серов,

вице-спикер Алтайского краевого заксобрания:

Действительно, из-за неблагоприятных погодных условий весной текущего года сдвинулись агротехнические сроки сева и созревания основных сельскохозяйственных культур, что сказалось и на задержке уборочных работ. О введении режима ЧС на территории Алтайского края из-за влияния погоды на сбор урожая говорить преждевременно. Правительству Алтайского края, возможно, придется принимать дополнительные решения в зависимости от погодных условий.

Аналогичного мнения придерживается и врио первого зампредседателя правительства края Александр Лукьянов. По его словам, в погожие дни алтайские аграрии могут убирать по 300 га тысяч под зерновыми. При таких темпах о введении чрезвычайной ситуации и речи быть не может.

Особый режим алтайские власти могут ввести не раньше октября и только при условии установления раннего снежного покрова. Пока синоптики прогнозов относительно такого развития событий не делают.