Почему не дали построить новую высотку в центре Барнаула

История

Огороженный забором пустырь на ул. Гоголя, 25-а красуется уже не первый год. Ранее здесь располагалось ветхое муниципальное здание, которое вместе с участком было выставлено на приватизацию в 2011 году.

Рендеры дома на ул. Гоголя , 25-а. Проектная документация.

Два года спустя участок перешел в частную собственность. На данный момент им владеет компания «Стройком». Четыре года тому назад известный барнаульский архитектор Алексей Квасов выполнил для нее проект жилого комплекса в 10−16 этажей на этой территории.

Однако на градсовете проект так и не был представлен, поскольку в связи с изменившимися нормативами его пришлось существенно переработать. В итоге, количество этажей и парковочных мест было урезано. Новый проект представил разработчик Сергей Черепанов.

План застройки участка на ул. Гоголя , 25-а. Проектная документация.

Проект

Изначально дом рассчитывался на 128 жильцов, исходя из норматива в 30 кв.м. на человека. В нем предусматривалось 92 квартиры и 49 парковочных мест. Однако, ради того, чтобы уложиться в нормативы обеспеченности парковками, заказчик сократил количество квартир на 9 единиц,

Рендеры дома на ул. Гоголя , 25-а. Проектная документация.

Проект был пересмотрен из расчета 25 кв. м на человека. В итоге дом получился одноподъездным, на 83 квартиры (154 жильца). В здании предусмотрено два лифта — пассажирский и грузовой.

В ответ на предложение сделать фасады более интересными, авторскими, проектировщик указал, что застройка квартала хаотична, и как он будет развиваться дальше, непонятно, поэтому был выбран нейтральный образ.

Рендеры дома на ул. Гоголя , 25-а. Проектная документация.

Автомобиль — не роскошь

Главным камнем преткновения, как обычно, стали парковочные места. По мнению архитекторов, при реализации проекта в существующем виде перекресток Гоголя и Комсомольского (последний — грузовая магистраль районного значения) окажется забит транспортом — такие негативные примеры в городе есть.

Рендеры дома на ул. Гоголя , 25-а. Проектная документация.

Члены градсовета сошлись на том, что проблему мог бы решить подземный или полуподземный паркинг. Проектировщик на это заметил, что стоимость мест на нем будет очень высокой и вряд ли их раскупят.

Сергей Черепанов также указал, что существующие формулы расчета количества автомобилей в зависимости от количества квартир несовершенны и не всегда отражают действительность. В пример он привел дома, на жителей которых по такому расчету приходилось до 650 авто, хотя в реальности такого не наблюдалось.

Рендеры дома на ул. Гоголя , 25-а. Проектная документация.

Итог

В итоге, проект был отклонен. Помимо парковок он не уложился еще в ряд нормативов. Впрочем, сами члены градсовета охарактеризовали их как «шероховатости», которые вполне можно доработать.

Рендеры дома на ул. Гоголя , 25-а. Проектная документация.

На градсовете не затрагивался вопрос озеленения, но те, кто бывал на этом месте весной и летом, знают, что со стороны пр. Комсомольского вдоль участка высажены цветущие и плодоносящие деревья выше человеческого роста.

Это выгодно отличает участок от многих барнаульских новостроек, во дворах которых пытаются выжить маленькие саженцы, но получается у них далеко не всегда.