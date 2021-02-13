Почему российские банки решили поднять кредитные ставки

Так участники рынка отреагировали на проект поправок в закон «Об исполнительном производстве», внесенный накануне в Госдуму и направленный на защиту от кредиторов должников с низкими доходами.
Согласно законопроекту, должники при желании смогут защитить от ежемесячного списания часть доходов. Речь идет о сумме не ниже величины прожиточного минимума (на 2021 год установлен на уровне 12 702 рублей).
Для этого гражданин должен будет обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) с заявлением и указать банковский счет, на котором необходимо сохранять средства.
Банки, которые выполняют постановления приставов о списании долгов, будут обязаны оставить эти деньги на счете должника.