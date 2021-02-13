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Экономика

Почему российские банки решили поднять кредитные ставки

Предложение законодателей закрепить за должниками право на неприкосновенный доход в размере прожиточного минимума создаст дополнительные сложности для кредитных организаций, говорится в комментарии Ассоциации банков России (АБР), поступившем в РБК.

Кредит. Объявление.
Кредит. Объявление.
Altapress.ru

Так участники рынка отреагировали на проект поправок в закон «Об исполнительном производстве», внесенный накануне в Госдуму и направленный на защиту от кредиторов должников с низкими доходами.

Согласно законопроекту, должники при желании смогут защитить от ежемесячного списания часть доходов. Речь идет о сумме не ниже величины прожиточного минимума (на 2021 год установлен на уровне 12 702 рублей).

Для этого гражданин должен будет обратиться в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) с заявлением и указать банковский счет, на котором необходимо сохранять средства.

Банки, которые выполняют постановления приставов о списании долгов, будут обязаны оставить эти деньги на счете должника.

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