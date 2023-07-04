Почему рост реальных зарплат в Алтайском крае бьет рекорды

В первом квартале 2023 года реальная, с поправкой на инфляцию, заплата в среднем по Алтайскому краю росла рекордными темпами – такого в регионе не было с 2012 года. Эту же тенденцию отмечают и в целом по России. Впрочем, экономистов эта новость в тупик не поставила: это - естественный результат острейшего дефицита кадров, расширения госзаказа (в том числе оборонного) и снижения инфляции, объяснили они. И прогноз по зарплатам пока благоприятный.

Вместе с экономикой

Рост реальных, с учетом инфляции, зарплат в Алтайском крае начался с августа 2022 года, тогда как первые семь месяцев крайстат констатировал их падение.

Поначалу процент роста был относительно невысоким: в августе - плюс 3,7% к августу 2021 года, в ноябре плюс 1,7% (к ноябрю 2021-го). А в начале 2023 года он ускорился.

Последние данные алтайкрайстат опубликовал за март: плюс 16,5% к марту 2022 года, в среднем за квартал – 12,6%.

Динамика реальных зарплат (с учетом инфляции) в Алтайском крае. Алтайкрайстат.

Двузначный показатель

Последний раз двузначный рост реальных зарплат в Алтайском крае имел место в 2012 году – тогда показатель подрос на 10,5%. А наибольший рост в XXI веке произошел в 2002-м: +20,2%, следует из данных Росстата по нашему региону.

Опережающего роста зарплат эксперты ожидали. Дефицит кадров, обострившийся еще на фоне пандемии, и, как следствие, конкуренция за персонал, по логике, должны были вызвать этот процесс.

Однако существенный рост обозначился лишь в начале 2023 года, и не только в Алтайском крае – в целом по России. Росстат уже опубликовал общероссийские сведения по реальным зарплатам за апрель (в крае - только за март).

Рост в апреле по стране – плюс 10,4% к апрелю прошлого года. «Последний раз показатель рос двузначными темпами в феврале 2018 года, тогда увеличение составило 10,5%», - констатируют эксперты газеты «Ведомости».

Пикет с требованием поднять зарплаты. t.me/incident22

Дефицит вызвал реакцию

Но, вероятно, существенный рост зарплат могут себе позволить не все работодатели. Валерий Мищенко, доцент кафедры региональной экономики и управления АлтГУ, объясняет феномен увеличением госзаказов части предприятий, в том числе – оборонного заказа. Выполнять заказы надо, а рабочих рук и светлых голов не хватает.

«В условиях дефицита кадров предприятия, получившие госзаказы, повышают зарплаты, чтобы привлечь работников», - говорит Мищенко.

По наблюдениям экономиста, алтайские предприятия готовы принимать и принимают вахтовиков, и для этого тоже повышают оплату труда. А конкурировать за рабочие руки приходится с богатыми работодателями из других регионов.

Валерий Мищенко в редакции altapress.ru. Анна Зайкова.

Характерную иллюстрацию нехватки кадров привел на прошлой неделе губернатор края Виктор Томенко в своем телеграм-канале. Завод «Барнаултрансмаш», производитель дизелей и дизель-генераторов для Минобороны и гражданских судов, ищет 1120 сотрудников по 61 профессии.

При этом зарплаты на предприятии "очень хорошие" - до 100 тыс. рублей, сказал глава региона. А средняя зарплата в конце 2022 года здесь достигла 59,9 тыс., план на 2023 год - 69,8 тыс. рублей. Отметим, что о намерениях набрать более тысячи работников завод заявляет уже несколько месяцев.

При этом наличному персоналу приходится работать с большим напряжением, и не все эту нагрузку выдерживают. "Стараемся обучать специалистов по полгода, а они потом увольняются", - рассказал в заводской газете Виктор Колокольцев, зам. исполнительного директора - директор по производству "Барнаултрансмаша".

Барнаултрансмаш. www.alt-prom.ru

В целом же на 10 вакантных рабочих мест в Алтайском крае только пять незанятых граждан (стоящих на учете), приводит сведения управление края по труду и занятости. То есть спрос на людей выше предложения вдвое.

Между тем, на показатель реальной зарплаты повлияло и резкое снижение инфляции. «Инфляционные процессы в прошлом году были взяты под контроль. Отдача происходит не сразу, а через несколько месяцев», - объясняет Валерий Мищенко.

Об этом говорят и эксперты «Ведомостей: «Аномальный рост зарплат в реальном выражении связан с рекордно низкой инфляцией в апреле – она, по данным статведомства, замедлилась до 2,31% в годовом выражении, минимума с 2020 года».

Главный аналитик Промсвязьбанка Денис Попов также объясняет резкий рост реальной зарплаты снижением годового уровня инфляции, пишет «Эксперт».

На ярмарке трудоустройства «Работа России. Время возможностей» в Алтайском крае, ВК Виктора Томенко.

Впрочем, частично повлиял на показатель и эффект низкой базы, считает Попов: номинальная зарплата год назад росла заметно ниже тренда, характерного для второй половины 2022 года и начала 2023-го.

Запланировано повышение

Насколько устойчива тенденция роста зарплат в реальном выражении? Мотивы для дальнейшего роста есть.

И прогноз Минэкономики РФ такой: по итогам 2023 года они вырастут на 5,4% в среднем по стране. А в 2024–2026 годах прирост реальных зарплат сократится до примерно 2,5%, сообщал «Коммерсантъ».

Динамика номинальных зарплат в первом квартале 2023 года. Алтайкрайстат.

Что касается номинальных зарплат, то в апреле в Алтайском крае наметилось некоторое их снижение: с 43 389 рублей в марте она опустилась до 42 920 рублей, указывает Росстат. Апрельское снижение отмечается и в среднем по России: с 71 334 до 71 204 рублей.

Но планы руководителей предприятий края все же можно считать оптимистичными. Более половины (59%) из них в ходе опроса «Центра экономической и социальной информации» в первом квартале, запланировали увеличение зарплаты сотрудников в 2023 году.

При этом треть (33%) прогнозируют увеличение на 5-10%, еще 16% - на 10-20%. Правда, треть участников опроса (30%) намерены сохранить заработную плату на прежнем уровне, а это значит, что их частично "съест" инфляция. Итоги опроса приводит минэкономики края.

Для справки: прогнозируемый Центробанком уровень инфляции в 2023 году - 4,5-6,5%.