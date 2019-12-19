В один клик. Почему Сергей Приб признан победителем бизнес-премии «Менеджер года 2019»

В 2019 году компания «Алтайкрайэнерго» наглядно показала, как цифровые технологии делают бизнес более управляемым и эффективным. Уже три года на предприятии проходит масштабная ИТ-трансформация, что напрямую отражается на экономических результатах. Этот опыт произвел наибольшее впечатление на членов экспертного жюри бизнес-премии «Менеджер года 2019», поэтому главную награду получил гендиректор «Алтайкрайэнерго» Сергей Приб.

В чем суть проекта «Алтайкрайэнерго»

Смотреть в сторону цифровизации компанию заставила экономика — в частности кредитный портфель в 1,3 млрд рублей в 2016 году. Идейным вдохновителем проекта стал Вадим Гладышев, начальник управления информационных технологий «Алтайкрайэнерго», а руководство предприятия проявило в нем крайнюю заинтересованность.

По словам Сергея Приба, главная цель изменений — сделать компанию полностью прозрачной. Информация, необходимая для работы, должна быть доступна сотрудникам «в один клик», где бы они не находились. Автоматизированный учет рабочего времени и задач обеспечивает понятное начисление зарплаты, деятельность каждого становится «видимой» на мониторах.

Технологии повышают безопасность работы — «умное» оборудование заменяет людей там, где это возможно.

Сергей Приб,

гендиректор «Алтайкрайэнерго»:

По итогам 2020 года мы намерены стать лучшей операционной компанией в сфере электроэнергетики в Алтайском крае. Мы готовы всем показать, как это достигается прозрачностью. Ни один наш показатель невозможно будет исправить — он будет таким, каким будет.

Вручение премии «Менеджер года-2019». Анна Зайкова.

Какие технологии внедрили

В компании прописали все бизнес-процессы на бумаге, и только потом начали внедрять новые подходы на практике. Если раньше сотрудники готовили отчеты о своей работе, то сейчас вся их деятельность отслеживается дистанционно, в режиме реального времени по часам.

1. Планшеты вместо офиса

Около 900 специалистов производственного сектора получили рабочие планшеты и смартфоны, на которые им приходят задания через приложение. Например, случается инцидент на объекте. Система определяет сотрудника, который находится ближе всего, и шлет ему уведомление.

Специалисты теперь не каждый день приходят в офис. Они не теряют время на дорогу, излишние перемещения. Внутренний норматив вырос с 22−24 обходов в месяц до 70 на человека. Производительность контроллеров увеличилась на 215%, а зарплата сотрудников на 70% без изменения фонда оплаты труда.

Вручение премии «Менеджер года-2019». Анна Зайкова.

По словам Сергея Приба, нововведения понравились не всем, и значительная часть персонала уволилась. Среди них много людей с солидным опытом работы, «которым больше неинтересно развиваться», уточнил он.

2. Дроны вместо людей

Для обслуживания электросетей используются дроны и дополненная реальность. С помощью дронов проводится осмотр линий. Раньше для этого привлекали трех сотрудников. Теперь инженер в офисе получает данные с беспилотников, анализирует состояние сетей, смотрит, где есть дефекты.

3. Дополненная реальность

Сотрудники бригад, которые выезжают на объекты, в своих смартфонах видят, что именно нужно исправить. Там же содержится информация об опоре: кто к ней подключен, какое потребление электроэнергии и т. д.

4. Диспетчер видит все

На предприятии работает ситуационный центр, в котором обрабатывается вся информация об объектах, сотрудниках, транспорте. За текущей «картиной дня» наблюдает диспетчер.

Вручение премии «Менеджер года-2019». Анна Зайкова.

Цифровизацией на «Алтайкрайэнерго» занимаются штатные специалисты, всего — 42 человека. У многих из них по два высших образования — в сфере энергетики и ИТ. Все ИТ-решения они разрабатывают сами — иностранные продукты, существующие на рынке, не используются, потому что стоят дорого и не подходят для наших реалий. За два года на предприятии запустили восемь цифровых проектов, в 2020 году планируется еще три-четыре. Все они окупаются в короткие сроки — от 2,5 до 15 месяцев.

Как Сергей Приб отреагировал на награду

По словам Сергея Приба, победа в премии «Менеджер года 2019» стала для него полной неожиданностью. «Для нас это аванс. Мы поняли, что движемся в правильном направлении. Теперь будем ускоряться и двигаться в два раза быстрее», — отметил он.

Победитель уверен, что процесс, который компания запустила три года назад, будет длиться еще долгое время.

Вручение премии «Менеджер года-2019». Анна Зайкова.

Сергей Приб,

гендиректор «Алтайкрайэнерго»:

Когда можно перестать заниматься спортом? Никогда. Сейчас мы проводим кардинальный перезапуск системы, а потом будем шлифовать процесс.

Опытом «Алтайкрайэнерго» уже заинтересовались предприятия из других регионов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Кемеровской области, Краснодарского края, Урала. Компания охотно им делится, чтобы коллеги тоже начали верить в свои возможности, отметил Сергей Приб.

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