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В один клик. Почему Сергей Приб признан победителем бизнес-премии «Менеджер года 2019»

В 2019 году компания «Алтайкрайэнерго» наглядно показала, как цифровые технологии делают бизнес более управляемым и эффективным. Уже три года на предприятии проходит масштабная ИТ-трансформация, что напрямую отражается на экономических результатах. Этот опыт произвел наибольшее впечатление на членов экспертного жюри бизнес-премии «Менеджер года 2019», поэтому главную награду получил гендиректор «Алтайкрайэнерго» Сергей Приб.

Вручение премии «Менеджер года-2019».
Вручение премии «Менеджер года-2019».
Анна Зайкова.

В чем суть проекта «Алтайкрайэнерго»

Смотреть в сторону цифровизации компанию заставила экономика — в частности кредитный портфель в 1,3 млрд рублей в 2016 году. Идейным вдохновителем проекта стал Вадим Гладышев, начальник управления информационных технологий «Алтайкрайэнерго», а руководство предприятия проявило в нем крайнюю заинтересованность.

По словам Сергея Приба, главная цель изменений — сделать компанию полностью прозрачной. Информация, необходимая для работы, должна быть доступна сотрудникам «в один клик», где бы они не находились. Автоматизированный учет рабочего времени и задач обеспечивает понятное начисление зарплаты, деятельность каждого становится «видимой» на мониторах.

Технологии повышают безопасность работы — «умное» оборудование заменяет людей там, где это возможно.

Сергей Приб,
гендиректор «Алтайкрайэнерго»:

По итогам 2020 года мы намерены стать лучшей операционной компанией в сфере электроэнергетики в Алтайском крае. Мы готовы всем показать, как это достигается прозрачностью. Ни один наш показатель невозможно будет исправить — он будет таким, каким будет.

Вручение премии «Менеджер года-2019».
Вручение премии «Менеджер года-2019».
Анна Зайкова.

Какие технологии внедрили

В компании прописали все бизнес-процессы на бумаге, и только потом начали внедрять новые подходы на практике. Если раньше сотрудники готовили отчеты о своей работе, то сейчас вся их деятельность отслеживается дистанционно, в режиме реального времени по часам.

1. Планшеты вместо офиса

Около 900 специалистов производственного сектора получили рабочие планшеты и смартфоны, на которые им приходят задания через приложение. Например, случается инцидент на объекте. Система определяет сотрудника, который находится ближе всего, и шлет ему уведомление.

Специалисты теперь не каждый день приходят в офис. Они не теряют время на дорогу, излишние перемещения. Внутренний норматив вырос с 22−24 обходов в месяц до 70 на человека. Производительность контроллеров увеличилась на 215%, а зарплата сотрудников на 70% без изменения фонда оплаты труда.

Вручение премии «Менеджер года-2019».
Вручение премии «Менеджер года-2019».
Анна Зайкова.

По словам Сергея Приба, нововведения понравились не всем, и значительная часть персонала уволилась. Среди них много людей с солидным опытом работы, «которым больше неинтересно развиваться», уточнил он.

2. Дроны вместо людей

Для обслуживания электросетей используются дроны и дополненная реальность. С помощью дронов проводится осмотр линий. Раньше для этого привлекали трех сотрудников. Теперь инженер в офисе получает данные с беспилотников, анализирует состояние сетей, смотрит, где есть дефекты.

3. Дополненная реальность

Сотрудники бригад, которые выезжают на объекты, в своих смартфонах видят, что именно нужно исправить. Там же содержится информация об опоре: кто к ней подключен, какое потребление электроэнергии и т. д.

4. Диспетчер видит все

На предприятии работает ситуационный центр, в котором обрабатывается вся информация об объектах, сотрудниках, транспорте. За текущей «картиной дня» наблюдает диспетчер.

Вручение премии «Менеджер года-2019».
Вручение премии «Менеджер года-2019».
Анна Зайкова.

Цифровизацией на «Алтайкрайэнерго» занимаются штатные специалисты, всего — 42 человека. У многих из них по два высших образования — в сфере энергетики и ИТ. Все ИТ-решения они разрабатывают сами — иностранные продукты, существующие на рынке, не используются, потому что стоят дорого и не подходят для наших реалий.

За два года на предприятии запустили восемь цифровых проектов, в 2020 году планируется еще три-четыре. Все они окупаются в короткие сроки — от 2,5 до 15 месяцев.

Как Сергей Приб отреагировал на награду

По словам Сергея Приба, победа в премии «Менеджер года 2019» стала для него полной неожиданностью. «Для нас это аванс. Мы поняли, что движемся в правильном направлении. Теперь будем ускоряться и двигаться в два раза быстрее», — отметил он.

Победитель уверен, что процесс, который компания запустила три года назад, будет длиться еще долгое время.

Вручение премии «Менеджер года-2019».
Вручение премии «Менеджер года-2019».
Анна Зайкова.

Сергей Приб,
гендиректор «Алтайкрайэнерго»:

Когда можно перестать заниматься спортом? Никогда. Сейчас мы проводим кардинальный перезапуск системы, а потом будем шлифовать процесс.

Опытом «Алтайкрайэнерго» уже заинтересовались предприятия из других регионов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Кемеровской области, Краснодарского края, Урала. Компания охотно им делится, чтобы коллеги тоже начали верить в свои возможности, отметил Сергей Приб.

Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный пртнер
Генеральный пртнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Генеральный партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
Партнер
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Партнер
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