Почему в «Мартике» резко увеличили инвестиционный бюджет и меняют курс развития

Барнаульская компания «Мартика», входящая в топ-100 крупнейших налогоплательщиков Алтайского края, получила в 2020 году положительные результаты по всем ключевым показателям. Однако не менее ценными стали те выводы, которые извлекли в компании из обстоятельств прошлого года.

Об уроках пандемии, новом курсе и правилах жизни компании рассказали гендиректор «Мартики» Виталий Смокотин (В. С.) и руководитель отдела по работе с персоналом Екатерина Лебедева (Е. Л.).

Другие люди

— 2020 год был экстремальным для всего мира: пандемия в таких масштабах происходит раз в столетие. А каким он стал для «Мартики»?

В. С.: — Результаты мы оцениваем как нормальные: по всем показателям рост четыре с лишним процента, как в предыдущие годы. А вот процесс их достижения был уникальным.

Весной мы прогнозировали, что год закончим со спадом 20−30%, — в апреле «Мартика» вынужденно не работала целый месяц, а затем границы между регионами стали перекрывать. И это при том, что только 3% продукции компании продается в крае.

Но за время пандемии спрос на нашу продукцию вырос. И вырос настолько, что мы столкнулись с нехваткой сотрудников. Постоянно давали объявления о найме, искали решения — нанять людей временно, привлечь студентов. Если бы не ограничение в человеческих ресурсах, результаты были бы лучше.

— Десятки предприятий не работали несколько месяцев, многие сокращали персонал. Неужели к вам не пришли, скажем, официанты?

В. С.: — Ни одного. Да, у нас была надежда, что в «Мартику» придут люди с закрытых предприятий, из сферы услуг. Теперь мы понимаем: там работают совершенно другие люди и на производство они не придут никогда.

У них другие предпочтения, другие требования и представления о жизни. В этом смысле пандемия провела для нас мастер-класс.

Правильный путь

— Какой урок вы извлекли на этом мастер-классе?

В. С.: — В очередной раз мы убедились: без уменьшения влияния человеческого фактора в производственном процессе не обойтись. С каждым годом все сложнее будет набрать сотрудников на производство. И они с каждым годом будут обходиться все дороже.

Курс на автоматизацию, механизацию и роботизацию «Мартика» взяла в 2018 году. И прошедший год показал: мы на правильном пути. Даже если сегодня использовать человеческий труд дешевле машин, надо смотреть вперед и оценивать его стоимость через 5−10 лет.

Поэтому будем развивать эти направления — это первый главный урок.

— Фирма — как велосипед: надо постоянно крутить педали и куда-то ехать, иначе упадешь. То есть все время что-то улучшать…

В. С.: — Согласен. И 2020 год дал нам основание сделать второй главный вывод: нужно продолжать развитие и двигаться вперед и вверх, что бы ни происходило с экономикой.

После 2014 года мы сократили инвестиционный бюджет с обычных 100−200 млн рублей до 20−50 млн и притормозили развитие. Готовились к серьезному кризису. И тут пришла пандемия — казалось бы, хуже этого ничего быть не может.

Но мы вышли из нее с плюсом и могли бы достичь большего, если бы не притормозили развитие. Поэтому на 2021 год мы увеличили бюджет развития почти до 200 млн рублей и уже начали активную инвестиционную деятельность.

Компания «Мартика» Фото Анны Зайковой

Свобода выбора

— Перед компанией стоят новые задачи. А что вы предпринимаете, чтобы ваши сотрудники разделяли ее цели и ценности?

Е.Л.: — Вы знаете, мы изначально принимаем на работу тех, кто сможет вписаться в нашу корпоративную культуру. А с другой стороны, перед наймом рассказываем потенциальному сотруднику о компании — чтобы он понимал, куда идет работать.

Если человек принят, во введении его в должность участвует несколько сотрудников, передающих ему знания и опыт. Для рабочих специальностей практикуем наставничество, и эта работа оплачиваемая: наставник получает плюс 10% к зарплате за каждого стажера.

— Означает ли это, что люди, если уж приняты в компанию, в основном не увольняются?

В. С.: — Человек свободен в своем выборе, мы исходим из этого. Поэтому, конечно, есть и те, кто уходит.

Е. Л.: — Самая высокая текучесть — именно на производстве. Наши основные работники — операторы термопласт-автоматов, в компании их больше 200. На эту позицию мы принимаем и мужчин, и женщин без требований к образованию и опыту.

Они уходят, потому что нашли работу ближе к дому или им не подходит монотонный труд. Высокая текучесть и среди работников склада. Здесь трудятся, как правило, молодые ребята, для которых должность, скажем, грузчика-комплектовщика является проходной, это только ступенька в их жизни.

В целом же в 2020 году текучесть кадров в «Мартике» составляла 17%, это довольно низкий показатель — в прежние годы он был выше.

Но мы отмечаем и другую тенденцию: немало людей как с производства, так и из состава руководителей возвращаются. Порой по два-три раза.

В. С.: — Был случай, когда руководитель уходил из компании, поработал в другой и возвращался к нам на эту же должность.

Они возвращаются

— Почему, как вы думаете, ваши бывшие работники возвращаются к вам?

Е. Л.: — Иногда люди, уже устроившись на другую работу, приходят обратно буквально через пару-тройку дней и говорят: «А у них там бардак».

В «Мартике» достаточно хорошо отстроены процессы и абсолютно стабильная зарплата. За все годы работы мы ни разу не задержали ее ни на день и платим два раза в месяц.

Поэтому, если к сотруднику не было претензий при увольнении, принимаем его снова.

— Насколько важны для достижения результатов и для формирования корпоративной культуры вот эти «хорошо отстроенные процессы»?

Е. Л.: — В «Мартике» многое регламентировано. Есть в том числе правила поведения сотрудников — они простые и понятные. Это перечень типовых ситуаций с описанием того, как желательно поступать.

В. С.: — Когда есть система, есть правила, большинство людей ведут себя хорошо. Поэтому важная задача любого руководителя — сделать правила едиными для всех и самому им следовать.

Если глава компании действует по правилам, его непосредственные подчиненные тоже руководствуются правилами, и их подчиненные в свою очередь ведут себя так же.

Компания «Мартика» Фото Анны Зайковой

Что такое компания «Мартика»

Год создания: 1999-й.

607 сотрудников в Барнауле, с филиалами — около 700.

263,5 млн рублей — объем выплаченных налогов в 2020 году (со страховыми взносами).

Основная площадка в Барнауле и два филиала — в Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде.