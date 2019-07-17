Почему в России рекордно снизилась цена на сахар

Российские производители сахара с начала года резко снижают отпускные цены на свой продукт, обновив минимум последних пяти лет.

В июне 2019 года оптовые цены на сахар упали по сравнению с ноябрем 2018-го на 27,5%, следует из данных Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар). В ноябре, когда сахар в опте впервые в прошлом году стал дешеветь, 1 кг стоил в среднем 37 руб., в июне — уже 26,9 руб.

Как сообщает РБК, такая ситуация нетипично для июня. В этой отрасли сезон начинается в августе и длится по июль. Летом спрос на оставшийся сахар традиционно высок, производителям необходимо компенсировать затраты на хранение, и оптовые цены идут вверх.

В нынешнем же году в стране оказались рекордные запасы сахара, как следствие предложение стало превышать спрос.

Дешевеет ли сахар в рознице

Розничные цены на сахар тоже снижаются с начала 2019 года, но не так значительно, как оптовые.

С января 1 кг сахарного песка в магазинах страны подешевел, по данным Росстата, на 3,79 руб. — в июне он стоил в среднем 43,19 руб. По сравнению с июнем прошлого года стоимость даже выросла на 4,6% (тогда было 41,29 руб. за килограмм).