«Почта России» будет взимать сборы с покупателей зарубежных онлайн-магазинов

Пока это пилотный проект. Представитель «Почты России» заявил, что «введение упрощенной процедуры взимания пошлин сделает процесс приобретения товаров в иностранных интернет-магазинах максимально комфортным и позволит сократить время обслуживания клиентов в почтовых отделениях».

При этом с 1 января беспошлинный порог для покупок в зарубежных интернет-магазинах снижен в два раза — до 500 евро. Если общая сумма заказываемых товаров в течение календарного месяца превышает эту сумму или общий вес заказов превышает 31 кг, покупатель обязан заплатить 30% стоимости товара, но не менее 4 евро за каждый килограмм сверх лимита.

Ранее замглавы Федеральной таможенной службы России (ФТС) Тимур Максимов заявлял, что порог беспошлинного ввоза интернет-покупок россиян надо постепенно снижать до нуля, пишет «Росбалт». Он считает, что это обеспечит равные условия для российского и иностранного бизнеса.