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26 августа 21°C

«Почта России» просит миллиарды на создание «центров притяжения»

Федеральное госпредприятие «Почта России» попросило правительство выделить из бюджета 85 млрд рублей для преобразования своих отделений в некие многофункциональные центры торговли и услуг. В них будут предоставлять почтовые услуги, торговать лекарствами и алкоголем, выдавать кредиты и страховые полисы.

Сортировочный центр "Почты России".
Сортировочный центр "Почты России".
digital.gov.ru

Как пишет газета «Известия», в концепции развития «Почты России» новый формат назван «центром притяжения».

Необходимость выделения денежных средств руководство «Почты России» обосновывает тем, что из-за замещения традиционных писем электронными к 2023 году объем корреспонденции упадет в 1,5 раза. Из-за этого снижается и нагрузка почтальонов. Поэтому нужно изменить функционал отделений и их сотрудников в населенных пунктах с населением до 20 тыс. человек.

Концепция развития «Почты России» на период с 2020 и до 2027 года уже направлена на согласование в Минфин и Минкомсвязи. Ответов пока нет.

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