Почти даром. В Алтайском крае впервые выдали займ самозанятому под крайне низкий процент

Анастасия Туравинина работает мастером маникюра и педикюра с 2016 года в собственном салоне красоты «Модная точка» в с. Благовещенка. Она зарегистрирована в качестве самозанятого. За её плечами множество побед и наград, в том числе и в международных конкурсах. Так, она стала первой во всех номинациях профессионального состязания «Мастер-Золотые руки», который проводился в Париже в заочном формате. Анастасия отправила фото своих работ (маникюр и педикюр), а также видео к ним, где запечатлен сам процесс. Услуги Анастасии пользуются популярностью не только в крае, но и за его пределами — делать ногти к ней приезжают даже из Новосибирска.

В этом году Анастасия решила расширить свой бизнес — с этим ей помог Алтайский фонд финансирования предпринимательства (АФФП), который выдал ей займ в размере 499 тыс. рублей под 5.5%. Таким образом, Анастасия стала первым самозанятым в регионе, получившим кредит под льготную процентную ставку в рамках государственной поддержки.

Altapress.ru отправился в Благовещенку, чтобы пообщаться с Анастасией. Мы расскажем, как начинался её бизнес, почему самозанятым сегодня непросто взять в кредит в банке, а также почему пользоваться поддержкой государства не только удобно, но и выгодно.

Самозанятому сложно взять кредит в банке , и вот почему

Напомним, режим налогообложения «Налог на профессиональный доход», вступил в силу с 1 января 2019 года. С этого момента жители ряда регионов получили возможность зарегистрироваться в качестве самозанятого. Алтайский край был включен в проект 1 июля 2020 года.

Несмотря на то, что специальные кредитные продукты для самозанятых коммерческие банки начали вводить еще в конце 2019 года, доверять новой категории налогоплательщиков не спешат и по сей день — самозанятые раз за разом получают отказ в выдаче им кредита. Эксперты называют несколько причин отказа: весьма непросто оценить и спрогнозировать доходы (чуть меньше половины самозанятых не имели официальных доходов за год до регистрации); довольно проблематично составить портрет аудитории — среди самозанятых немало бизнесменов, но в то же время здесь хватает курьеров и водителей такси.

Впрочем, даже если с кредитной историей и документами все будет в порядке — этого иногда бывает недостаточно для получения кредитных средств, «я получил отказ без каких-либо объяснений» делится с «Известиями» самозанятый.

Здесь на помощь приходит государство — в частности, Алтайский фонд финансирования предпринимательства, который выдает займы на развитие бизнеса. Это серьезное подспорье для самозанятых, поскольку согласно статистике почти треть из них составляют предприниматели с действующим бизнесом.

Более подробно читайте в нашем мультимедийном проекте >>

Справка

За время деятельности Алтайского фонда финансирования предпринимательства, который 12 лет существует в структуре государственной региональной системы поддержки бизнеса, предоставлено более 5300 займов на сумму более 5,064 млрд рублей. Представительства фонда работают в 10 районах и городах края. Капитализация АФФП составляет 1 млрд 137 млн рублей.

Востребованность финансовой поддержки Фонда постоянно растет. Так, за первое полугодие 2021 года было выдано 218 займов на сумму 518 млн рублей.

За первое полугодие 2020 года было выдано 214 займов на сумму 417 млн рублей (рост 124%). Средний размер выданного займа увеличился на 22% и составил 2 376 тыс. рублей в первом полугодии 2021 года (за аналогичный период прошлого года составлял 1 949,5 тыс. рублей). За 1 полугодие 2021 год портфель займов увеличился на 19% с 853 млн рублей по состоянию на 1 января 2021 года до 1 013 млн руб.



С 2020 года Алтайский фонд финансирования предпринимательства активно сотрудничает с Алтайским фондом МСП по предоставлению поручительств заемщикам Фонда в качестве обеспечения по выдаваемым займам. До 20% от суммы микрозайма на пополнение оборотных средств и до 30% от суммы микрозайма на инвестиционные цели может быть обеспечено поручительством Фонда МСП.



На сегодняшний день более 30 заемщиков в качестве обеспечения по займам предоставили поручительство Алтайского фонда МСП. Общая сумма выданных займов с поручительством данного фонда составляет более 150 млн рублей.