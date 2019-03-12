Почти 100 хозяйств в Алтайском крае обязали вернуть незаконно полученные субсидии

Министерство сельского хозяйства Алтайского края опубликовало список сельхозпредприятий и фермеров, которые по решениям суда обязаны вернуть в бюджет полученные от государства средства. Список довольно внушительный, всего в нем фигурируют 97 должников. Среди них — некогда успешные хозяйства, такие как «Западное», «Алтаймясопром», «Глушинка» и другие.