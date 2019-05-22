Почти 24 млн россиян могут лишиться пенсии

Данные о страховых взносах и стаже поступают в Пенсионный фонд России (ПФР) лишь от 54 млн россиян, пишут «Известия». По подсчетам издания, 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают «серую» зарплату.