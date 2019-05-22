Почти 24 млн россиян могут лишиться пенсии

При этом, по предварительным данным Росстата на 2019 год, численность трудоспособного населения составляет 81,3 млн граждан.
Официально зарегистрированных безработных в России, согласно данным Минтруда, чуть больше 800 тыс. человек, еще 2,4 млн российских граждан — неработающие инвалиды.
Таким образом, ежегодно бюджеты недополучают примерно 5,16 трлн рублей подоходного налога и страховых взносов. Это около трети доходной части федерального бюджета.
Граждане, не имеющие достаточного трудового стажа, могут рассчитывать только на гарантированную государством социальную пенсию, размер которой зависит от текущей величины прожиточного минимума, пишет proufu.ru.