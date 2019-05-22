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Экономика

Почти 24 млн россиян могут лишиться пенсии

Данные о страховых взносах и стаже поступают в Пенсионный фонд России (ПФР) лишь от 54 млн россиян, пишут «Известия». По подсчетам издания, 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают «серую» зарплату.

Доход. Зарплата.
Доход. Зарплата.
СС0

При этом, по предварительным данным Росстата на 2019 год, численность трудоспособного населения составляет 81,3 млн граждан.

Официально зарегистрированных безработных в России, согласно данным Минтруда, чуть больше 800 тыс. человек, еще 2,4 млн российских граждан — неработающие инвалиды.

Таким образом, ежегодно бюджеты недополучают примерно 5,16 трлн рублей подоходного налога и страховых взносов. Это около трети доходной части федерального бюджета.

Граждане, не имеющие достаточного трудового стажа, могут рассчитывать только на гарантированную государством социальную пенсию, размер которой зависит от текущей величины прожиточного минимума, пишет proufu.ru.

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