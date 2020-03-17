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17 марта -1°C

Почти 50 млн рублей потратят на ремонт небольшого моста под Барнаулом

Мост через протоку Оби, расположенный в Новоалтайске, отремонтируют за 48 млн рублей до конца 2020 года.

Новый мост через Чарыш.
Новый мост через Чарыш.
altairegion22.ru

Данные по контракту ФКУ упрдор «Алтай» опубликовал 16 марта на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

«Капитальный ремонт моста через протоку реки Оби на км 6+877 автомобильной дороги Р-256 „Чуйский тракт“ Новосибирск — Барнаул — Горно-Алтайск — граница с Монголией, подъезд к Барнаулу», — отмечается в проекте госконтракта.

Начальная цена контракта — 48 064 198 рублей. Подрядчик должен отремонтировать опоры, в том числе береговые, восстановить мостовое полотно, провести укрепительные работы, сделать водоотвод и не только.

Самой крупной статьей расходов значатся подходы к мосту — 9,93 млн рублей. За эти деньги необходимо привести в порядок почти 3,6 тыс кв.метров. Далее по стоимости — восстановление мостового полотна общей площадью 545 кв. метров, по расчетам это потребует 5,1 млн рублей.

На все виды работ предусмотрен «гарантийный срок устранения подрядчиком недостатков» — от 4 до 8 лет, кроме разметки — на нее 1 год. К примеру, по верхнему слою асфальтобетонного покрытия — 4 года, по нижнему — 5 лет.

Капитальный ремонт моста через протоку реки Оби. Новоалтайск.
Капитальный ремонт моста через протоку реки Оби. Новоалтайск.
ФКУ упрдор «Алтай».

Аукцион состоится 27 марта. Согласно документации, начало работ — со дня подписания контракта, окончание — 20 ноября 2020 года. В графике выполнения строительно-монтажных работ отмечается, что капремонт должен начаться в апреле.

«Подрядчик обязан в пределах строительного участка обеспечить эстетичный вид строительного (временного) городка в части надлежащего состояния всех бытовых (подсобных) помещений с обеспечением удобного и безопасного подхода (подъезда) к строительному городку и на его территории», — отмечается в требованиях.

На временные здания и сооружения отводится 1,38 млн рублей. На непредвиденные затраты — почти 532 тыс. рублей.

Что касается отчетности по ремонту, подрядчик обязан представлять заказчику «ежесуточно до 21:00 часов (местного времени) информацию о ходе выполнения работ».

Капитальный ремонт моста через протоку реки Оби. Новоалтайск.
Капитальный ремонт моста через протоку реки Оби. Новоалтайск.
ФКУ упрдор «Алтай».
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