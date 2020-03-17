Почти 50 млн рублей потратят на ремонт небольшого моста под Барнаулом

Мост через протоку Оби, расположенный в Новоалтайске, отремонтируют за 48 млн рублей до конца 2020 года.

Данные по контракту ФКУ упрдор «Алтай» опубликовал 16 марта на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

«Капитальный ремонт моста через протоку реки Оби на км 6+877 автомобильной дороги Р-256 „Чуйский тракт“ Новосибирск — Барнаул — Горно-Алтайск — граница с Монголией, подъезд к Барнаулу», — отмечается в проекте госконтракта.

Начальная цена контракта — 48 064 198 рублей. Подрядчик должен отремонтировать опоры, в том числе береговые, восстановить мостовое полотно, провести укрепительные работы, сделать водоотвод и не только.

Самой крупной статьей расходов значатся подходы к мосту — 9,93 млн рублей. За эти деньги необходимо привести в порядок почти 3,6 тыс кв.метров. Далее по стоимости — восстановление мостового полотна общей площадью 545 кв. метров, по расчетам это потребует 5,1 млн рублей.

На все виды работ предусмотрен «гарантийный срок устранения подрядчиком недостатков» — от 4 до 8 лет, кроме разметки — на нее 1 год. К примеру, по верхнему слою асфальтобетонного покрытия — 4 года, по нижнему — 5 лет.

Капитальный ремонт моста через протоку реки Оби. Новоалтайск. ФКУ упрдор «Алтай».

Аукцион состоится 27 марта. Согласно документации, начало работ — со дня подписания контракта, окончание — 20 ноября 2020 года. В графике выполнения строительно-монтажных работ отмечается, что капремонт должен начаться в апреле.

«Подрядчик обязан в пределах строительного участка обеспечить эстетичный вид строительного (временного) городка в части надлежащего состояния всех бытовых (подсобных) помещений с обеспечением удобного и безопасного подхода (подъезда) к строительному городку и на его территории», — отмечается в требованиях.

На временные здания и сооружения отводится 1,38 млн рублей. На непредвиденные затраты — почти 532 тыс. рублей.

Что касается отчетности по ремонту, подрядчик обязан представлять заказчику «ежесуточно до 21:00 часов (местного времени) информацию о ходе выполнения работ».