Почти 1,3 млрд рублей направят на дороги Барнаула по нацпроекту в 2024 году

Общий объем средств на реализацию нацпроекта в текущем году составит 1,298 млрд рублей.
Работы по ремонту дорог будут проведены на следующих участках улично-дорожной сети:
- улица 65 лет Победы (от улицы Сергея Семенова до Павловского тракта);
- улица 280-летия Барнаула (от улицы 65 лет Победы до улицы Попова);
- улица Островского (от улицы Антона Петрова до улицы Новгородская);
- улица Новгородская (от улицы Малахова до улицы Новгородская 34);
- улица Фурманова (от Павловского тракта до улицы Власихинская);
- проезд (вдоль детского сада №279) (от улицы Фурманова до улицы Рылеева);
- улица Юрина (от улицы Просторная до улицы Солнечная Поляна);
- улица Северо-Западная (четная сторона от проспекта Ленина до улицы Советской Армии);
- улица Северо-Западная (нечетная сторона от проспекта Ленина до улицы Антона Петрова);
- улица Сухой Лог (от улицы Попова до улицы Власихинской);
- проспект Энергетиков (от улицы Попова до улицы Власихинская, улицы Трактовая);
- улица Гущина (от улицы Матросова до улицы Северо-Западная);
- улица Короленко (от проспекта Красноармейского до улицы Челюскинцев);
- улица Ветеринарная (от улицы Ковыльная до улицы Новосибирская);
- улица Ярных (№2, до проспекта Калинина, 39);
- улица Чернышевского (от проспекта Комсомольский до улицы Промышленная);
- улица Суворова (от улицы Новосибирская до улицы Целинная);
- переулок Некрасова (от улицы Интернациональная до улицы Крупской);
- улица Мамонтова в селе Власиха (от улицы Сосновая до улицы Мамонтова 200/1);
- улица Инициативная (от здания №14а к2 по улице Новосибирской до здания №36б по улице Новосибирской);
- мост проезд Ташкентский, 19Б.
Также в мэрии уточняют, что по итогам 2024 года нормативность автомобильных дорог, включенных в национальный проект, должна увеличиться с 82,70% до 85,10% (554,94 км).
В данный момент проводится подготовка конкурсных процедур по определению подрядных организаций на ремонт и строительство автомобильных дорог в 2024 году.
Отметим и то, что в течение текущего года будут выполнены работы по строительству автомобильной дороги по улице Сергея Семёнова на участке от улицы Попова до улицы Солнечная Поляна. С ООО "Барнаульское ДСУ №4" уже заключен контракт на строительство дороги, цена которого составляет 252 млн рублей.
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