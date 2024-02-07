Почти 1,3 млрд рублей направят на дороги Барнаула по нацпроекту в 2024 году

21 участок дорог общей протяженностью 24,2 километра отремонтируют в Барнаула в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", сообщили в пресс-центре городской администрации.

Общий объем средств на реализацию нацпроекта в текущем году составит 1,298 млрд рублей.

Работы по ремонту дорог будут проведены на следующих участках улично-дорожной сети:

улица 65 лет Победы (от улицы Сергея Семенова до Павловского тракта);

улица 280-летия Барнаула (от улицы 65 лет Победы до улицы Попова);

улица Островского (от улицы Антона Петрова до улицы Новгородская);

улица Новгородская (от улицы Малахова до улицы Новгородская 34);

улица Фурманова (от Павловского тракта до улицы Власихинская);

проезд (вдоль детского сада №279) (от улицы Фурманова до улицы Рылеева);

улица Юрина (от улицы Просторная до улицы Солнечная Поляна);

улица Северо-Западная (четная сторона от проспекта Ленина до улицы Советской Армии);

улица Северо-Западная (нечетная сторона от проспекта Ленина до улицы Антона Петрова);

улица Сухой Лог (от улицы Попова до улицы Власихинской);

проспект Энергетиков (от улицы Попова до улицы Власихинская, улицы Трактовая);

улица Гущина (от улицы Матросова до улицы Северо-Западная);

улица Короленко (от проспекта Красноармейского до улицы Челюскинцев);

улица Ветеринарная (от улицы Ковыльная до улицы Новосибирская);

улица Ярных (№2, до проспекта Калинина, 39);

улица Чернышевского (от проспекта Комсомольский до улицы Промышленная);

улица Суворова (от улицы Новосибирская до улицы Целинная);

переулок Некрасова (от улицы Интернациональная до улицы Крупской);

улица Мамонтова в селе Власиха (от улицы Сосновая до улицы Мамонтова 200/1);

улица Инициативная (от здания №14а к2 по улице Новосибирской до здания №36б по улице Новосибирской);

мост проезд Ташкентский, 19Б.

Также в мэрии уточняют, что по итогам 2024 года нормативность автомобильных дорог, включенных в национальный проект, должна увеличиться с 82,70% до 85,10% (554,94 км).

В данный момент проводится подготовка конкурсных процедур по определению подрядных организаций на ремонт и строительство автомобильных дорог в 2024 году.

Отметим и то, что в течение текущего года будут выполнены работы по строительству автомобильной дороги по улице Сергея Семёнова на участке от улицы Попова до улицы Солнечная Поляна. С ООО "Барнаульское ДСУ №4" уже заключен контракт на строительство дороги, цена которого составляет 252 млн рублей.

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