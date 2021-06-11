Почти 2,5 млрд рублей сэкономили депутаты Госдумы на «парламентском туризме»

Экономии средств удалось добиться в основном за счет отказа от «парламентского туризма», сообщает ТАСС.

Например, теперь решения о командировках депутатов должны быть строго аргументированы, окончательное решение о необходимости поездки принимает Совет Думы. Об итогах поездки парламентарии должны отчитываться.

Кроме того, была усовершенствована система закупки авиабилетов, урезаны расходы на транспортные услуги в регионе, пишет bfm.ru. Также депутатам понизили класс гостиниц, в которых они должны проживать сразу после их избрания и до получения ими служебного жилья.