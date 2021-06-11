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Экономика

Почти 2,5 млрд рублей сэкономили депутаты Госдумы на «парламентском туризме»

Депутаты Госдумы VII cозыва сэкономили за этот период 2,4 млрд рублей, сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Госдума РФ.
Госдума РФ.
duma.gov.ru

Экономии средств удалось добиться в основном за счет отказа от «парламентского туризма», сообщает ТАСС.

Например, теперь решения о командировках депутатов должны быть строго аргументированы, окончательное решение о необходимости поездки принимает Совет Думы. Об итогах поездки парламентарии должны отчитываться.

Кроме того, была усовершенствована система закупки авиабилетов, урезаны расходы на транспортные услуги в регионе, пишет bfm.ru. Также депутатам понизили класс гостиниц, в которых они должны проживать сразу после их избрания и до получения ими служебного жилья.

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