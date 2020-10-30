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Экономика

Почти 4 млрд рублей запросили на создание музея истории РПЦ

Государственный исторический музей запросил почти четыре миллиарда рублей на создание экспозиционно-выставочного центра, посвященного истории Русской православной церкви (РПЦ) и Новодевичьего монастыря, сообщает РБК.

Православная церковь
Православная церковь
ССО

Предполагаемая стоимость строительства составит 3,8 млрд рублей.

Минкульт совместно с Минфином прорабатывает вопрос о выделении этих денег в рамках формирования проекта федерального бюджета на 2021−2023 годы.

Директор музея Алексей Левыкин подтвердил, что музей запросил деньги на создание центра у министерства культуры. Однако не стал раскрывать необходимую сумму.

Также он добавил, что центр станет филиалом Государственного исторического музея, пишет Lenta.ru. По его словам, музей планируется построить напротив Новодевичьего монастыря в Хамовниках.

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