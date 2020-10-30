Почти 4 млрд рублей запросили на создание музея истории РПЦ

Предполагаемая стоимость строительства составит 3,8 млрд рублей.
Минкульт совместно с Минфином прорабатывает вопрос о выделении этих денег в рамках формирования проекта федерального бюджета на 2021−2023 годы.
Директор музея Алексей Левыкин подтвердил, что музей запросил деньги на создание центра у министерства культуры. Однако не стал раскрывать необходимую сумму.
Также он добавил, что центр станет филиалом Государственного исторического музея, пишет Lenta.ru. По его словам, музей планируется построить напротив Новодевичьего монастыря в Хамовниках.