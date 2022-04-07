7 апреля
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Экономика

Почти на 20% выросла себестоимость школьных обедов

Отраслевой союз развития социального питания сообщил о росте себестоимости порции в школьной столовой, пишут «Известия».

В школьной столовой.
В школьной столовой.
barnaul.org

«По СанПину у нас есть определенный список продуктов, который ребенок должен получать в рамках школьного завтрака и обеда. Исходя из изменения оптовой стоимости этих продуктов по регионам, в среднем по России, стоимость продуктов в школьной тарелке с начала года выросла на 18%", — рассказал исполнительный директор Союза Тимофей Фионов.

Больше всего выросла цена какао (на 52%), сахара (на 49%), овощей (на 47%). Фрукты подорожали на 26%, мука — на 22%.

Наименьший рост стоимости оказался у кисломолочных продуктов (2%), печенья и кондитерских изделий (6%), рыбы 6%), макарон (6%) и соков (7%), пишет Газета.Ru.

Из-за подорожания закупочных товаров родителям школьников старших и средних классов придется платить за питание больше, предупреждает Фионов.

При этом горячее питание для учеников младших классов останется бесплатным.

В октябре прошлого года были разработаны рекомендации по организации питания в школах: меньше конфет и больше ягод.

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