Почти на 20% выросла себестоимость школьных обедов

«По СанПину у нас есть определенный список продуктов, который ребенок должен получать в рамках школьного завтрака и обеда. Исходя из изменения оптовой стоимости этих продуктов по регионам, в среднем по России, стоимость продуктов в школьной тарелке с начала года выросла на 18%", — рассказал исполнительный директор Союза Тимофей Фионов.

Больше всего выросла цена какао (на 52%), сахара (на 49%), овощей (на 47%). Фрукты подорожали на 26%, мука — на 22%.

Наименьший рост стоимости оказался у кисломолочных продуктов (2%), печенья и кондитерских изделий (6%), рыбы 6%), макарон (6%) и соков (7%), пишет Газета.Ru.

Из-за подорожания закупочных товаров родителям школьников старших и средних классов придется платить за питание больше, предупреждает Фионов.

При этом горячее питание для учеников младших классов останется бесплатным.

В октябре прошлого года были разработаны рекомендации по организации питания в школах: меньше конфет и больше ягод.