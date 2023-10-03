Почти половина жителей СФО считает юань достойной заменой доллару и евро

47% жителей СФО считают юань достойной заменой доллару и евро как валюты для личных сбережений и внешнеторговых операций России (скорее да — 34%, определенно да — 14%). Это самый высокий показатель среди всех регионов РФ. Таковы результаты опроса* к Дню образования КНР 1 октября, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах Жизнь».