Почти 60 тысяч предпринимателей Сибири стали новыми клиентами Сбера в 2023 году

Сибирские предприниматели все чаще выбирают Сбер в качестве банка обслуживания. В 2023 году банк привлек почти 60 тысяч новых клиентов в сегменте малого бизнеса. Это на 15% больше год к году. Показатели начала 2024 года также подтверждают высокий спрос на услуги Сбера в бизнес-среде сибирских регионов.

Наиболее активно ведет себя бизнес в Новосибирской области, где Сбер зафиксировал рост числа новых клиентов на уровне 19%. В результате число таких предпринимателей в регионе достигло почти 20 тысяч. Еще 15 тысяч новых клиентов банк зафиксировал в Красноярском крае, больше 8 тысяч — в Алтайском крае, по 6 тысяч — в Омской области и Кузбассе, еще почти 4 тысячи — в Томской области.

Почти 25 тысяч представителей малого бизнеса Сибири в 2023 году стали пользователями отраслевых решений для управления бизнес-процессами. В числе самых популярных — решения в сфере розничной и оптовой торговли, арендного бизнеса. Также высокий спрос со стороны бизнеса в Сбере фиксируют сервис СберЗдоровье для бизнеса, сервис проверки контрагентов, Комплаенс-помощник, сервисы для продвижения E-com.

Еще одной возможностью, которой активно пользуются предприниматели по всей Сибири стали сервисы регистрации бизнеса и дистанционного открытия счета. За год ими воспользовались около 3,7 тыс. предприятий и ИП.

Дмитрий Солнцев,

председатель Сибирского банка Сбербанка:

Сбер сегодня предлагает более чем 30 сервисов для бизнеса — от электронного документооборота до юридических, бухгалтерских, ИТ- и прочих услуг, без которых уже сложно представить любое современное предприятие. Мы видим, что наши сибирские предприниматели по достоинству оценили качество обслуживания и ассортимент наших бизнес-сервисов и все чаще становятся их пользователями и выбирают Сбер в качестве банка, который станет помощником в сопровождении любой операции.

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