Почти в три раза цены на продукты питания в РФ обогнали инфляцию

Стоимость социально значимых продуктов питания в России в марте выросла на 15,6% в годовом выражении, что почти в три раза выше официального уровня инфляции, следует из исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

В утвержденном правительством перечне находятся 24 социально значимых продукта.

В январе они подорожали на 13,5% в сравнении с тем же периодом прошлого года, в феврале — на 15,35%. В марте рост цен на них не остановился, увеличив таким образом разницу с общей инфляцией в 2,7 раза, а с продовольственной инфляцией (7,6%) — в два раза.

Более всего подорожали картофель (на 58,1%), морковь (48,2%), сахар-песок (47,5%), куриные яйца (32,1%), гречневая крупа (31,6%) и подсолнечное масло (26,8%).

Наибольшая инфляция в продовольственном сегменте наблюдалась в небогатых регионах РФ, жители которых на еду тратят большую часть своего бюджета, пишет News.ru.

По данным Росстата, с 13 по 19 апреля более всего подорожали морковь, капуста белокочанная, картофель и яйца.