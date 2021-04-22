Почти в три раза цены на продукты питания в РФ обогнали инфляцию

В утвержденном правительством перечне находятся 24 социально значимых продукта.
В январе они подорожали на 13,5% в сравнении с тем же периодом прошлого года, в феврале — на 15,35%. В марте рост цен на них не остановился, увеличив таким образом разницу с общей инфляцией в 2,7 раза, а с продовольственной инфляцией (7,6%) — в два раза.
Более всего подорожали картофель (на 58,1%), морковь (48,2%), сахар-песок (47,5%), куриные яйца (32,1%), гречневая крупа (31,6%) и подсолнечное масло (26,8%).
Наибольшая инфляция в продовольственном сегменте наблюдалась в небогатых регионах РФ, жители которых на еду тратят большую часть своего бюджета, пишет News.ru.
По данным Росстата, с 13 по 19 апреля более всего подорожали морковь, капуста белокочанная, картофель и яйца.