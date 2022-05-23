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Экономика

Под угрозой оказалось производство кисломолочной продукции

Производство кисломолочной продукции в России оказалось под угрозой — компании сообщают о трудностях при закупке закваски у иностранных поставщиков, пишут «Известия».

Сметана.
Сметана.
CC0

Издание ссылается на письмо члена комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергея Лисовского на имя министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.

Закваска является основой для творога и сметаны.

Производители импортируют в Россию 80% сырья из Болгарии, Дании, Италии и других стран.

В настоящее время поток поставок ограничен ввиду санкций — иностранные контрагенты не всегда соглашаются поставлять продукцию в РФ, учитывая валютные и общие внешнеэкономические аспекты.

По данным Лисовского, запасов, имеющихся в России, хватит максимум на полгода.

При этом, в стране есть заводы, которые производят закваску, отмечает депутат, но в случае, если их мощностей не хватит, отрасль может столкнуться с серьезными рисками, пишет Lenta.ru.

На фоне этого молочники просят выделить им дополнительную господдержку. Правда, не уточняется, о какой конкретно сумме идет речь.

Ранее уязвимость алтайской экономики к санкциям обсудили министры.

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