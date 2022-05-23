Под угрозой оказалось производство кисломолочной продукции

Производство кисломолочной продукции в России оказалось под угрозой — компании сообщают о трудностях при закупке закваски у иностранных поставщиков, пишут « Известия ».

Издание ссылается на письмо члена комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергея Лисовского на имя министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева.

Закваска является основой для творога и сметаны.

Производители импортируют в Россию 80% сырья из Болгарии, Дании, Италии и других стран.

В настоящее время поток поставок ограничен ввиду санкций — иностранные контрагенты не всегда соглашаются поставлять продукцию в РФ, учитывая валютные и общие внешнеэкономические аспекты.

По данным Лисовского, запасов, имеющихся в России, хватит максимум на полгода.

При этом, в стране есть заводы, которые производят закваску, отмечает депутат, но в случае, если их мощностей не хватит, отрасль может столкнуться с серьезными рисками, пишет Lenta.ru.

На фоне этого молочники просят выделить им дополнительную господдержку. Правда, не уточняется, о какой конкретно сумме идет речь.

Ранее уязвимость алтайской экономики к санкциям обсудили министры.