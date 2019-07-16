«Подарок жителям поселка»: в Барнауле впервые за 30 лет капитально отремонтировали дорогу в Затон

В Барнауле 16 июля приняли дорогу в поселок Затон. В этом году это первая магистраль, отремонтированная по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В приемке работ лично участвовали мэр города Сергей Дугин и министр транспорта региона Александр Дементьев.

В Барнауле впервые за 30 лет капитально отремонтировали дорогу в Затон.

В пригородном поселке Затон живет около 2,5 тысяч человек, дорога очень важна для людей, потому что соединяет микрорайон с краевым центром. Другой возможности попасть в город нет, дорогой пользуется все жители, там же ездит общественный транспорт.

Антон Шеломенцев,

председатель комитета по дорожному хозяйству , благоустройству , транспорту и связи Барнаула:

Общая протяженность отремонтированной дороги — 2,7 км. Стоимость работ превысила 18 млн рублей. На этом участке не проводили капитальный ремонт более 30 лет с момента строительства дороги. Ранее она была в плачевном состоянии, поэтому в рамках нацпроекта оперативно отремонтировали дорогу.

Работы выполняли специалисты подрядной организации ПСК «Индустрия». Дорожники уложили два слоя асфальтобетона, укрепили обочины щебнем. Гарантия на работы — 5 лет.

В Барнауле впервые за 30 лет капитально отремонтировали дорогу в Затон. Фото пресс-службы Министерства транспорта Алтайского края.

Сергей Дугин,

мэр Барнаула:

Это хороший подарок жителям поселка Затон, они долго ждали ремонт. На следующей год в рамках программы ремонта сельских дорог мы приведем в соответствие дорогу и в самом поселке.

Валерий Багдасарян, директор ПСК «Индустрия», отметил, что специалисты выполнили работы максимально качественно и в кратчайшие сроки — за 7 дней. В частности, дорожники исправили профиль, который был непригоден для эксплуатации. По словам Багадасаряна, дорога выдержит все сроки эксплуатации.

В Барнауле впервые за 30 лет капитально отремонтировали дорогу в Затон. Фото пресс-службы Министерства транспорта Алтайского края. В Барнауле впервые за 30 лет капитально отремонтировали дорогу в Затон. Фото пресс-службы Министерства транспорта Алтайского края. В Барнауле впервые за 30 лет капитально отремонтировали дорогу в Затон. Фото пресс-службы Министерства транспорта Алтайского края. В Барнауле впервые за 30 лет капитально отремонтировали дорогу в Затон. Фото пресс-службы Министерства транспорта Алтайского края. В Барнауле впервые за 30 лет капитально отремонтировали дорогу в Затон. Фото пресс-службы Министерства транспорта Алтайского края.

Отметим, что на каждом этапе производства работ специалисты проводили многоступенчатый контроль качества. Претензий у них нет.

Перед началом работ проверяли качество используемых материалов, а во время ремонта смотрели за технологией выполнения. После устройства каждого слоя отбирались керны, проверялся коэффициент уплотнения покрытия. В конце работ оценили ровность дороги специализированной машиной, — сказал Роман Личаченко, начальник лаборатории ИПЦ «Стандарт».

В Барнауле впервые за 30 лет капитально отремонтировали дорогу в Затон. Фото пресс-службы Министерства транспорта Алтайского края.

Конечно же, больше всего ремонт дороги порадовал местных жителей. Валентина Михайлова, жительница поселка, рассказала, что люди давно этого ждали и теперь надеются, что работы проведут и в самом Затоне.

Ремонт дороги положительно оценили и активисты общероссийского народного фронта. Евгения Гущина, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» в Алтайском крае, рассказала, что общественники будут и дальше держать на контроле ремонт дорог в регионе.

В Барнауле впервые за 30 лет капитально отремонтировали дорогу в Затон. Фото пресс-службы Министерства транспорта Алтайского края.

Какие еще улицы ремонтируют в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Всего в городе отремонтируют 33 участка дорог, на работы предусмотрено более 965 млн рублей. В высокой степени готовности уже 13 объектов, общий процент выполнения работ составляет 46%.

Напомним, кроме ремонта проводят строительство автомобильной дороги по улице Солнечная Поляна, от улицы Жасминной до улицы Энтузиастов. Также реконструируют участок дороги по улице Попова от улицы Власихинской до Трактовой. На этих участках уже проводят работы по устройству системы ливневой канализации.

Отметим, что на дорогах, которые ремонтируют в рамках нацпроекта, установят дорожные знаки, нанесут разметку, а также обустроят автобусные остановки и пешеходные переходы.