Подчиненный Шойгу заработал в 10 раз больше главы Минобороны

Замминистра обороны РФ Алексей Криворучко задекларировал самый большой среди коллег годовой доход — 119,2 миллиона рублей, говорится в декларации за 2018 год, пишет РИА Новости .

В 2018 году Криворучко, который ранее занимал должность гендиректора концерна «Калашников», сменил Юрия Борисова на посту замглавы военного ведомства, курирующего военно-промышленный комплекс.

В собственности замминистра квартира площадью 73 квадратных метра, жилой дом в 2 тыс. 439 квадратных метров, гостевой дом на 1 тыс. 57 квадратных метров, земельный участок на 3 тыс. 464 квадратов и долевая собственность в распределительном газопроводе.

Криворучко также владеет машинами Ford F-150 Raptor 4WD, Aston Martin Vanquish, Mercedes-Benz SLS AMG и ВАЗ 11193. В собственности супруги и двух детей Криворучко — квартиры.

Жена замминистра не задекларировала дохода.

Министр обороны Сергей Шойгу заработал в 2018 году чуть более 11,5 млн рублей, пишет bfm.ru. В его собственности два земельных участка в России площадью 2,897 и 17,193 квадратных метра, жилой дом площадью 1,240 квадратных метров, квартира в 56,8 квадратных метра, гараж на 133,7 квадратных метра и мастерская в 153,4 квадратных метра.