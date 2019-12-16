Поддержку малого бизнеса в Алтайском крае увеличат почти в два раза за счет нацпроекта

Финансовая поддержка малого бизнеса в Алтайском крае в 2020 году будет увеличена почти в два раза за счет средств, выделяемых на реализацию профильного национального проекта.

143 миллиона рублей направят на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах «Мой бизнес».

Так, в региональном бюджете на следующий год предусмотрено 480 миллионов рублей на реализацию государственной программы развития малого и среднего предпринимательства в регионе.

В 2019 году эта сумма была меньше почти в два раза. На реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в крае планируется направить 420 миллионов рублей.

В рамках нацпроекта планируется реализация ряда региональных программ. Так, краевым проектом «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» предусмотрено выделение 6,6 миллиона рублей на докапитализацию региональной гарантийной организации.

На воплощение еще одного регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» выделят 396 миллионов рублей.

Бизнес. СС0

В том числе 143 миллиона рублей направят на предоставление субсидий на оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах «Мой бизнес», а также на предоставление субсидий центру поддержки экспорта, выделение субсидий на развитие системы кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства в монопрофильных муниципальных образованиях.

Помимо этого в 2020 году впервые предусмотрены расходы на субсидирование строительства промышленных парков в размере 253 миллиона рублей.

Региональным проектом «Популяризация предпринимательства» предусматривает распределение субсидии в размере 18,7 миллиона рублей на реализацию комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса.

Кроме этого, по решению губернатора Алтайского края Виктора Томенко вырастут расходы на обеспечение мер финансовой поддержки инвесторов, в том числе субсидирование части банковской процентной ставки, налогов до 200 миллионов рублей.

Относительно реализации в Алтайском крае национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» следует отметить, что предусмотренные им механизмы уже начали активно работать в нашем регионе.

Сессия «Мой бизнес: встречи по делу». Анна Зайкова.

Причем, за счет нацпроекта в крае на практике реализуются специфические для нашего региона инициативы, связанные с развитием именно аграрного сектора.

Например, в этом году на реализацию своих агростартапов поддержку от государства получили 15 фермеров. Благодаря национальному проекту, владельцы крестьянско-фермерских хозяйств объединились в два кооператива, которые сейчас осуществляют свою деятельность на территории Волчихинского и Немецкого национального районов.

Председатель недавно созданного кооператива «Фортуна» из Волчихинского района Михаил Тарасов, говоря о том, как в данном случае работает адресная поддержка инициативных селян, рассказывает:

Проект агростартапа подразумевает создание кооперации путем объединения небольших крестьянско-фермерских хозяйств, занятых в производстве мясо-молочной продукции. Например, у нас семь хозяйств объединились в один кооператив. Они получили гранты в размере в среднем 4,5 млн рублей, включая свои 10%. Перечислили денежные средства для создания неделимого фонда кооператива. Цель кооператива — сбор молока, заготовка кормов, оказание юридических и информационных услуг. В летний период — создание и заготовка кормовой базы.

Проект агростартапа подразумевает создание кооперации путем объединения небольших крестьянско-фермерских хозяйств. Анна Зайкова

В итоге за счет грантовых средств фермеры смогли увеличить поголовье своего скота, приобрести трактора, оборудование для заготовки сена, дробилки, автомобили для транспортировки продукции, танкеры для охлаждения молока и так далее.

В ближайшем будущем кооперативы расширят свое взаимодействие с другими сдатчиками молока.

Важно, что в следующем году поддержка фермеров и кооперативов по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» также будет сохранена.

Федеральным бюджетом на это уже предусмотрена сумма, превышающая 50 млн рублей. Кроме того, фермеры могут рассчитывать и на софинансирование из краевого бюджета.