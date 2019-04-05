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Экономика

Подготовлен план, как вытащить из нищеты 4 млн россиян

В 2019 году Минтруд планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян на 20% — с 19,3 до 15,3 млн человек.

Нищий.
Нищий.
Анна Зайкова.

К 2024 году ведомство намерено сократить число бедных вдвое.

С соответствующими документами ознакомились «Известия». Число бедных людей сократится благодаря индексации выплат, увеличению страховых пенсий выше инфляции, повышению минимального заработка, а также заключению социальных контрактов. В последнем случае речь идет о выплате гражданину или целой семье при условии устройства на работу, говорится в документах.

Кроме того, министерство планирует акцентировать свое внимание на помощи семьям с детьми, которые и составляют основную часть бедного населения, пишет ura.ru.

Власти рассматривают возможность выплаты пособий на первого и последующих детей, если в семье доход на одного человека ниже полутора прожиточных минимумов.

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