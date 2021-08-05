5 августа
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Экономика

Поднебесная заработала на экспорте медицинских масок почти $90 млрд за 2020 год

Экспорт средств индивидуальной защиты, среди которых маски, респираторы, защитная одежда и перчатки, со стороны Китая оценивается в 88,1 млрд долларов за прошлый год пандемии, следует из данных Института мировой экономики Петерсона (PIIE), пишет РБК.

Медицинская маска, вирус.
Медицинская маска, вирус.
СС0

При этом с 2019-го по 2020 год китайским производителям удалось нарастить экспорт в четыре раза, а цена на маски росла в течение всего прошлого года.

Так, экспортная цена за одну маску или респиратор по состоянию на апрель 2020 года выросла на 720,8% по сравнению с декабрем 2019 года.

Цена за комплект защитной одежды выросла на 536,2%, следует из подсчетов PIIE.

Китай нарастил экспорт средств индивидуальной защиты (СИЗ) в Евросоюз с 3,9 млрд в 2019-м до 23,4 млрд долларов в 2020 году, в Россию с 0,57 млрд в 2019 году до 2,01 млрд долларов в 2020 году, пишет bfm.ru.

США импортировали на 24,6 млрд долларов СИЗ в 2020 году по сравнению с 7,1 млрд долларов годом ранее.

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