13 апреля
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Экономика

Подорожание нефти до 150 долларов в случае эмбарго допустил глава Минэнерго

Стоимость нефти может достичь отметки в 150 долларов за баррель в случае введения Западом эмбарго на ее поставки из России.

Добыча нефти.
Добыча нефти.
Paul Lowry, CC BY 2.0,part from original.

Такой прогноз сделал российский министр энергетики Николай Шульгинов во время интервью «Известиям».

Глава Минэнерго РФ отметил — в нынешних реалиях довольно сложно делать подобные прогнозы. Шульгинов объяснил это неконструктивным поведением западных политиков.

«Наша задача заключается не в угадывании стоимости нефти, а в обеспечении функционирования указанной отрасли. Мы готовы продавать дружественным странам нефть и нефтепродукты в любом диапазоне цен», — подчеркнул министр.

Также Николай Шульгинов выразил уверенность, что в скором времени все международные компании займутся пересмотром своих прогнозов цен на нефть, пишет bfm.ru. По его мнению, до этого никто из них не учитывал изменений в геополитической и экономической ситуации.

Между тем государственная нефтеперерабатывающая компания Индии Indian Oil Corporation (IOC) исключила из своего последнего тендера российскую Urals, а также еще ряд марок нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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