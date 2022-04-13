Подорожание нефти до 150 долларов в случае эмбарго допустил глава Минэнерго

Стоимость нефти может достичь отметки в 150 долларов за баррель в случае введения Западом эмбарго на ее поставки из России.

Такой прогноз сделал российский министр энергетики Николай Шульгинов во время интервью «Известиям».

Глава Минэнерго РФ отметил — в нынешних реалиях довольно сложно делать подобные прогнозы. Шульгинов объяснил это неконструктивным поведением западных политиков.

«Наша задача заключается не в угадывании стоимости нефти, а в обеспечении функционирования указанной отрасли. Мы готовы продавать дружественным странам нефть и нефтепродукты в любом диапазоне цен», — подчеркнул министр.

Также Николай Шульгинов выразил уверенность, что в скором времени все международные компании займутся пересмотром своих прогнозов цен на нефть, пишет bfm.ru. По его мнению, до этого никто из них не учитывал изменений в геополитической и экономической ситуации.

Между тем государственная нефтеперерабатывающая компания Индии Indian Oil Corporation (IOC) исключила из своего последнего тендера российскую Urals, а также еще ряд марок нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники.