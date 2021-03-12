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Экономика

Подозрительно бедным семьям могут не платить детские пособия

Министерство труда и соцзащиты предлагает не платить детские пособия семьям, у которых низкий официальный доход, но при этом значительное владение имуществом.

Деньги.
Деньги.
CCO.

Впервые на федеральном уровне будет закреплено, что наличие существенного имущества станет препятствием для социальных выплат на детей, пишет «Коммерсант».

Не смогут рассчитывать на госпомощь в случае одобрения предложения семьи с несколькими домами, автомобилями, большими сбережениями.

Также планируется ввести правило «нулевого дохода», пишет News.ru. Это означает, что за детскими пособиями не смогут обращаться семьи, в которых родители принципиально не работают или не показывают ни копейки «белых доходов». Власти будут признавать за ними право не работать, но при этом не видят возможности поддерживать такие семьи выплатами.

Между тем мера является нестандартной для социальной политики страны и пока озвучена на уровне предложения.

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