Подсчитан объем заблокированных российских активов в Швейцарии

Как рассказал Боллингер, по состоянию на 7 апреля заморожены были почти 7,5 млрд долларов активов России. Позже были заблокированы еще 2,2 млрд долларов.
При этом 3,4 млрд долларов были выведены швейцарскими властями из-под действия ограничений.
На данный момент общая сумма заблокированных активов российских физических и юридических лиц составляет около 6,3 млрд долларов, пишет Lenta.ru.
Россия потеряла доступ к средствам, заблокированным на банковских счетах, а также к недвижимости в четырех кантонах Конфедерации.