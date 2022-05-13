Подсчитан объем заблокированных российских активов в Швейцарии

Представитель Государственного секретариата экономики конфедерации (SECO) Эрвин Боллингер на брифинге в Берне раскрыл объем замороженных российских активов в Швейцарии, передает ТАСС .

Как рассказал Боллингер, по состоянию на 7 апреля заморожены были почти 7,5 млрд долларов активов России. Позже были заблокированы еще 2,2 млрд долларов.

При этом 3,4 млрд долларов были выведены швейцарскими властями из-под действия ограничений.

На данный момент общая сумма заблокированных активов российских физических и юридических лиц составляет около 6,3 млрд долларов, пишет Lenta.ru.

Россия потеряла доступ к средствам, заблокированным на банковских счетах, а также к недвижимости в четырех кантонах Конфедерации.