Подведены итоги конкурса «Лучший предприниматель города Барнаула»

Ежегодный конкурс «Лучший предприниматель города Барнаула» проводится в соответствии с муниципальной программой «Развитие предпринимательства и туризма в городе Барнауле», в рамках которой принято постановление от 27.03.2023 №397 «О проведении конкурса «Лучший предприниматель города Барнаула». Документы на конкурс принимались с 1 по 30 апреля 2024 года.

Конкурс проводится с 1999 года. За четверть века победителями стали более 135 представителей бизнеса краевой столицы.

Конкурс проводится ежегодно по итогам деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства за предшествующий год с целью содействия развитию предпринимательского сектора в городе Барнауле, его общественной значимости, привлечения населения города Барнаула к занятию предпринимательской деятельностью.

В 2024 году в конкурсе приняли участие субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые граждане.

Конкурсная комиссия согласно Положению о конкурсе оценивала результаты работы предпринимателей по балльной системе, рассматривая следующие показатели:

Cумму налоговых платежей и страховых взносов, уплаченных в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

Количество вновь созданных рабочих мест;

Среднемесячную заработную плату в расчете на одного работника списочного состава;

Социальное обеспечение работников;

Технологическую (инновационную) активность;

Продолжительность ведения бизнеса,

Участие в благотворительной, спонсорской деятельности и другие критерии.

По итогам заседания конкурсной комиссией определены шесть победителей по следующим номинациям:

«Лучший предприниматель в сфере производства» — индивидуальный предприниматель Анисимова Оксана Викторовна (производство колбасных изделий и мясных деликатесов под ТМ «Звезда Алтая»);

«Лучший предприниматель в сфере торговли» — общество с ограниченной ответственностью «МейТан» (торговля продуктами для здоровья, красоты и гигиены);

«Лучший предприниматель в сфере предоставления услуг населению» - общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр Галэкс» (деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий);

«Женское предпринимательство» — индивидуальный предприниматель Зорина Татьяна Владимировна (строительство жилых и нежилых зданий);

«Лучший молодой предприниматель» — индивидуальный предприниматель Пенкина Анна Анатольевна (деятельность в области права);

«Самозанятый года» — Пологно Евгений Вячеславович (цифровая роспись стен, нанесение графических изображений, печать на стенах, дизайн помещений, услуги художника).

Награждение победителей состоится в администрации города 23 мая в рамках празднования Дня российского предпринимательства.

Напомним, что в 2023 году принято новое постановление о проведении конкурса «Лучший предприниматель города Барнаула», в котором обновились критерии отбора участников конкурса, введены дополнительные критерии, введена новая номинация «Самозанятый года» — для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Обновлен состав конкурсной комиссии, которая включает теперь 13 человек.

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