15 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Экономика

Подведены итоги конкурса «Лучший предприниматель города Барнаула»

Ежегодный конкурс «Лучший предприниматель города Барнаула» проводится в соответствии с муниципальной программой «Развитие предпринимательства и туризма в городе Барнауле», в рамках которой принято постановление от 27.03.2023 №397 «О проведении конкурса «Лучший предприниматель города Барнаула». Документы на конкурс принимались с 1 по 30 апреля 2024 года.

Работа комиссии ежегодного конкурса «Лучший предприниматель города Барнаула».
Работа комиссии ежегодного конкурса «Лучший предприниматель города Барнаула».
Фото предоставлено пресс-службой Администрации города Барнаула.

Конкурс проводится с 1999 года. За четверть века победителями стали более 135 представителей бизнеса краевой столицы.

Конкурс проводится ежегодно по итогам деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства за предшествующий год с целью содействия развитию предпринимательского сектора в городе Барнауле, его общественной значимости, привлечения населения города Барнаула к занятию предпринимательской деятельностью.

В 2024 году в конкурсе приняли участие субъекты малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые граждане.

Конкурсная комиссия согласно Положению о конкурсе оценивала результаты работы предпринимателей по балльной системе, рассматривая следующие показатели:

  • Cумму налоговых платежей и страховых взносов, уплаченных в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
  • Количество вновь созданных рабочих мест;
  • Среднемесячную заработную плату в расчете на одного работника списочного состава;
  • Социальное обеспечение работников;
  • Технологическую (инновационную) активность;
  • Продолжительность ведения бизнеса,
  • Участие в благотворительной, спонсорской деятельности и другие критерии.

По итогам заседания конкурсной комиссией определены шесть победителей по следующим номинациям:

  • «Лучший предприниматель в сфере производства» — индивидуальный предприниматель Анисимова Оксана Викторовна (производство колбасных изделий и мясных деликатесов под ТМ «Звезда Алтая»);
  • «Лучший предприниматель в сфере торговли» — общество с ограниченной ответственностью «МейТан» (торговля продуктами для здоровья, красоты и гигиены);
  • «Лучший предприниматель в сфере предоставления услуг населению» - общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр Галэкс» (деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий);
  • «Женское предпринимательство» — индивидуальный предприниматель Зорина Татьяна Владимировна (строительство жилых и нежилых зданий);
  • «Лучший молодой предприниматель» — индивидуальный предприниматель Пенкина Анна Анатольевна (деятельность в области права);
  • «Самозанятый года» — Пологно Евгений Вячеславович (цифровая роспись стен, нанесение графических изображений, печать на стенах, дизайн помещений, услуги художника).

Награждение победителей состоится в администрации города 23 мая в рамках празднования Дня российского предпринимательства.

Напомним, что в 2023 году принято новое постановление о проведении конкурса «Лучший предприниматель города Барнаула», в котором обновились критерии отбора участников конкурса, введены дополнительные критерии, введена новая номинация «Самозанятый года» — для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Обновлен состав конкурсной комиссии, которая включает теперь 13 человек.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Все события
Открытие сезона стрит-арта
«Юрий Башмет — молодым дарованиям России»
Первый «Флора-фест» в Барнауле
Топ-10 идей отдыха на Алтае
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость