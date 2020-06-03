«Поехали!»: вагоностроительный завод Роскосмоса будет выпускать лифты с голосом Гагарина

«Сертификация лифтового оборудования завершена, соответствующий сертификат получен АО „УКВЗ“ 13 мая 2020 года», — сообщает пресс-служба предприятия.

Лифты перед движением будут приветствовать пассажиров фразой первого в мире космонавта Юрия Гагарина. «Поехали!», — звучит в динамиках лифта перед тем, как он начинает спускаться или подниматься.

Во время движения в лифте играет музыка. Он оснащен зеркалом, поручнем, многоцветным дисплеем c возможностью трансляции текстовой и слайдовой информации и речевым информатором.

УКВЗ рассчитывает до конца 2020 года выйти на производство 50 лифтов в месяц.

Ранее в пресс-службе Объединенной ракетно-космической корпорации сообщали, что к 2025 году завод рассчитывает производить до 5 тыс. лифтов в год. По словам гендиректора УКВЗ Романа Новикова, в будущем предприятие планирует продавать их в разной комплектации (от простой до люксовой) во все регионы России, пишет znak.com.

В лифте. Открытые источники в Интернете ( СС0)

О предприятии

АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» входит в Объединенную ракетно-космическую корпорацию, которая является центром компетенций по диверсификации ракетно-космической отрасли.

Предприятие способно производить трамвайные вагоны с различной шириной колеи и с различными системами управления тягового электрооборудования, запасные части и сервисное оборудование. УКВЗ ранее был филиалом Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева.

Из его состава завод был окончательно выведен 3 февраля.