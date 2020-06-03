Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 июня 16°C
Экономика

«Поехали!»: вагоностроительный завод Роскосмоса будет выпускать лифты с голосом Гагарина

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ, входит в Объединенную ракетно-космическую корпорацию) завершил процедуру сертификации лифтов собственного производства, сообщает ТАСС.

Юрий Гагарин
Юрий Гагарин
Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ

«Сертификация лифтового оборудования завершена, соответствующий сертификат получен АО „УКВЗ“ 13 мая 2020 года», — сообщает пресс-служба предприятия.

Лифты перед движением будут приветствовать пассажиров фразой первого в мире космонавта Юрия Гагарина. «Поехали!», — звучит в динамиках лифта перед тем, как он начинает спускаться или подниматься.

Во время движения в лифте играет музыка. Он оснащен зеркалом, поручнем, многоцветным дисплеем c возможностью трансляции текстовой и слайдовой информации и речевым информатором.

УКВЗ рассчитывает до конца 2020 года выйти на производство 50 лифтов в месяц.

Ранее в пресс-службе Объединенной ракетно-космической корпорации сообщали, что к 2025 году завод рассчитывает производить до 5 тыс. лифтов в год. По словам гендиректора УКВЗ Романа Новикова, в будущем предприятие планирует продавать их в разной комплектации (от простой до люксовой) во все регионы России, пишет znak.com.

В лифте.
В лифте.
Открытые источники в Интернете (СС0)

О предприятии

АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод» входит в Объединенную ракетно-космическую корпорацию, которая является центром компетенций по диверсификации ракетно-космической отрасли.

Предприятие способно производить трамвайные вагоны с различной шириной колеи и с различными системами управления тягового электрооборудования, запасные части и сервисное оборудование. УКВЗ ранее был филиалом Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева.

Из его состава завод был окончательно выведен 3 февраля.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость