«Похвастаться нечем»: алтайский министр ЖКХ рассказал о начале отопительного сезона и огромных долгах

В Алтайском крае все социальные объекты — больницы, школы, детские сады — подключены к отоплению. Примерно такая же ситуация и по жилым домам. Об этом 7 октября в ходе пресс-конференции сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иван Гилев. Но есть сложности: муниципалитеты не получили паспорта готовности, где-то не хватает угля, а бизнес в ЖКХ фактически убыточен.

Всем ли хватит угля

По нормативам, для прохождения отопительного сезона муниципалитеты должен иметь 45-дневный запас угля. Но он есть далеко не у всех, лишь в 26.

По остальным муниципалитетам ситуация хуже. Но Иван Гилев ситуацию не драматизирует: меньше семидневного запаса угля нет нигде и это уже плюс.

Чиновник утверждает: в большинстве районов края угля хоть и нет на складах, но он законтрактован. Местные власти знают параметры качества топлива, которое будет со временем отгружено, и держат ситуацию на контроле.

Уголь. СС0

Кроме того, резервный запас для всего Алтайского края в размере 10% от потребности сформирован, в экстренном случае его будут использовать.

«Это своеобразные костыли для органов местного самоуправления», — констатировал Гилев.

Где ситуация самая напряженная

С проблем начался отопительный сезон в Камне-на-Оби. Денег на закупку топлива в местной казне не оказалось. Их пришлось экстренно выделять из краевого бюджета.

1,5 тыс тонн угля, которым сейчас отапливают дома местных жителей, обошлись региону в 4 млн рублей. Всего же на сезон району и Камню-на-Оби требуется около 50 тыс. тонн угля. В министерстве рассчитывают, что большую часть этого объема муниципалитет закупит самостоятельно.

Котельная. Отопление СС0

Порядка 10 тыс. тонн угля власти края готовы выделить многострадального Камню из резервного фонда.

Все ли районы готовы к зиме

К середине ноября муниципалитеты края, отвечающие за проведение отопительного сезона, должны иметь паспорта готовности. Практика показывает, что так бывает не всегда.

На сегодняшний день документ, подтверждающий техническую исправность котельных, имеют лишь 29 муниципалитетов. Остальные постепенно устраняют недостатки, которых, по словам Ивана Гилева, в этом году значительно меньше.

Сложная ситуация по-прежнему в Яровом, Алейском, Первомайском, Михайловском, Немецком национальном и других районах.

Подготовка Барнаула к отопительному сезону. Анна Зайкова.

Всего же в нынешнем году на ремонт сетей и объектов ЖКХ в Алтайском крае было потрачено около 2,7 млрд рублей, из которых миллиард вложили предприятия и муниципальные власти. Остальное пришлось на краевой бюджет.

Как выплачиваются долги

По подсчетам министерства, порядка 70% организаций, работающих в ЖКХ края, убыточны. «Похвастаться нечем», — резюмировал руководитель ведомства.

Чтобы не накапливать долги перед поставщиками электроэнергии на время межсезонья котельные обесточивали. Осенью по решению прокуратуры свет на объекты возвращался. И так из года в год.

Однако постепенно от этой «порочной практики» регион начинает уходить, утверждает Гилев.

Иван Гилев. altairegion22.ru

Мало того, долги, которые накопились перед ресурсовиками, хоть и не намного, но сокращаются. За электроэнергию и газ компании ЖХК отдают ежегодно 20−30 млн рублей по прошлым счетам.

По углю, увы, задолженность только увеличивается, в среднем на 60 млн в год.

В общей сложности по трем этим направлениям Алтайский край должен вернуть около 1,4 млрд рублей.