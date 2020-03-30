«Пока толстый сохнет, худой сдохнет». Алтайский бизнес комментирует президентский карантин

Тысячи предприятий края с сегодняшнего дня закрываются или переходят на удаленную работу. «Карантинная» неделя и выплата зарплаты неработающему персоналу будут стоить бизнесу сотни миллиардов рублей, посчитал The Bell. Между тем, люди уже сократили походы в магазины, кинотеатры, фитнес-клубы. Кафе и рестораны не принимают гостей — работают только на вынос. Из-за перехода вузов на дистанционное обучение сократился трафик в общественном транспорте. О том, как алтайский бизнес воспринимает введение выходной недели и на что рассчитывает, его представители рассказали altapress.ru.

1. Будет ли ваш персонал отдыхать в нерабочую неделю или работать?

Владимир Устинов,

руководитель КФХ в Косихинском районе:

Я с трудом представляю, как можно на неделю остановить работу всего сельского хозяйства: кто будет доить коров, кормить их, готовиться к посевной? Как раз сейчас у нас самый ответственный период: надо закупать семена, готовить технику к выходу в поле. В нашем хозяйстве мы усилили меры профилактики, но на карантин не ушли. Будем небольшим составом выходить на работу.

Руководитель фермерского хозяйства Владимир Устинов. Анна Зайкова.

Александр Атабаев,

гендиректор завода «Трубопласт-А», председатель совета директоров Индустриального района Барнаула:

Да, наше предприятие не работает. С кем из своих партнеров мы ни говорили — все отвечают: закрываемся. Говорят, что продолжали бы работу, но опасаются, что будут оштрафованы. В контрольно-надзорных органах много людей, которые хотят показать видимость работы. Они же начнут землю рыть.

Главный врач Консультативно-диагностического центра «Добрый доктор» Богданов Сергей Викторович. Дмитрий Лямзин.

Сергей Богданов,

главный врач сети клиник «Добрый доктор»:

Указом президента медицинские организации оставлены в работе. Мы усилили эпидемиологический режим, отправили кого можно на дистанционную работу или дежурство на дому. Частный медицинский бизнес пока не привлекается к участию в борьбе с пандемией, даже участвующий в системе ОМС. Хотя мы полностью готовы оказывать высококвалифицированную помощь — она обязательно понадобится, потому что никакой тенденции к снижению заболеваемости нет, а зараженных будет больше. Кроме того, никуда не денутся плановые пациенты. Сейчас уже есть тенденция к сокращению объемов плановой помощи. Профосмотры и диспансеризации приостановлены, в больницах увеличивают число инфекционных коек за счет неинфекционных, но гипертонические кризы и, например, операции на внутренних органах не всегда ведь можно отменить.

Людмила Замышляева. Дмитрий Кудрявцев

Людмила Замышляева,

зампредседателя правления «Алтайского союза предпринимателей» ( АСП), совладелец «ЦТО-Старк»:

Мы обслуживаем бизнес, а не население, и если будут работать торговые предприятия и у них что-то выйдет из строя, мы должны обеспечить их работу. Поэтому мы приняли решение перевести на «удаленку» тех, кого можно перевести — бухгалтеров, программистов, людей постарше. А на работе оставить тех, кто помоложе, чтобы оказывать услуги. Мы понимаем, что будут потери. Но ведь другого выхода-то нет.

2. Как на бизнесе сказались ограничительные меры?

Фриц Юрий Александрович. Анна Зайкова.

Юрий Фриц,

председатель правления АСП , гендиректор ТПК «Сибирь-Контракт»:

Строительная отрасль пока работает — остановить стройку по щелчку пальцами невозможно. Но производители цемента за последние две недели дважды повысили цены — в общей сложности на 20%. А это потянет за собой рост цен на строительные материалы. Но в целом по бизнесу ограничения, конечно, уже ударили. Я не говорю о самых проблемных отраслях — таких, как туризм, общепит, сфера досуга. Вчера разговаривал с представителями небольшой сети по продаже одежды. Посетителей — нет, выручки — нет. Думаю, происходящее затронет весь бизнес.

Александр Атабаев:

Мы только-только дождались теплой погоды, начались продажи — рассчитывали, что к нам наконец пойдут покупатели. Но после того, как объявили «карантин», со среды, — как отрезало. Никто не идет.

Барнаул , ТЦ «Весна», 28 марта 2020 года. Фуд-корт закрыт для посетителей. Анна Зайкова.

Павел Тулин,

координатор Комитета гражданских инициатив в Алтайском крае , гендиректор компании «Старые традиции»:

На продовольственном ритейле это пока не сказалось, но проблемы будут неизбежно. Хотя розница будет последней в этой цепочке. Значительная часть бизнеса уже несет потери. У общепита, сферы развлечений они огромные. А если у предпринимателей не будет выручки, они не смогут платить зарплату. Спрос снизится, и тогда сокращение выручки ожидает и продовольственный ритейл. С другой стороны, на панике небольшая часть предпринимателей уже заработала. Когда люди скупают какой-то товар, ритейл не может эту нехватку компенсировать быстро. Пустые полки порождают ощущение — все, началось нечто страшное. И угроза дефицита из мнимой становится реальной. А предприниматели видят дикий спрос, скажем, на те же маски, покупают их за бешеные деньги и перепродают еще дороже, вкладывая в цену все свои риски. Наверное, это естественная реакция на абсолютно неординарные события. Таких форс-мажоров не было со времен войны.

Энергетики остаются на работе. Но призывают сидеть дома остальных , чтобы не заразиться. Россети_Сибирь , Instagram

3. Как вы относитесь к мерам поддержки бизнеса , предложенным президентом?

Юрий Фриц:

По кредитам вопрос открытый. Как поведут себя банки, пока невозможно предсказать. Допускаю, они не будут столь яростно требовать возвратов. Но, зная их позицию, могу предположить, что варианты овердрафтов и перекредитовок будут тормозиться. Что касается снижения страховых взносов, то Алтайский союз предпринимателей лет восемь назад заявлял, что страховые взносы слишком высокие. Должна была прийти беда, чтобы нас услышали.

Людмила Замышляева:

Закона пока нет, все, что было заявлено, — это только слова. Когда примут, посмотрим. Будем надеяться, что какая-то помощь будет реально. Может быть, государство за счет стабилизационного фонда нам поможет, какая-то есть надежда. Хотя государство малому бизнесу помогает больше словами.

Павел Тулин , экс-директор клуба «АлтайБаскет» Анна Зайкова

Павел Тулин:

Отсрочки по налогам — разумная вещь, но тем, кто платит налоги по упрощенной системе, она не поможет. Они ведь следующий раз должны платить налоги только через год. Самые тяжелые для бизнеса обязательные платежи — это НДФЛ и страховые взносы. Но, боюсь, предложения снизить ставку страховых взносов с 30 до 15% мало кого привлечет. Мера, скорее всего, нацелена на вывод зарплат из тени. А руководители бизнеса на своем опыте знают: государство часто меняет правила игры. Сегодня оно снижает ставки — завтра снова увеличивает. Государству бизнес не очень доверяет.

Александр Атабаев:

Кредитов у меня нет, в наше время брать кредит — себе петлю затягивать. Что касается снижения ставки страховых взносов до 15%, то это — изощренный садизм. Мы не знаем как концы с концам свести, а тут тебе говорят: не важно, что у тебя нет выручки — плати зарплату, как в обычные дни. И мы тебе снизим ставку страховых взносов.

Магазин в Барнауле закрылся после введения ограничений. Анна Зайкова.

4. Как вы восприняли совет президента платить 100% зарплату в нерабочую неделю?

Юрий Фриц:

Как платить зарплату — серьезный вопрос для тех, кто закрывается. Весь бизнес сегодня живет от месяца к месяцу, подкожный жир не у многих остался — по крайней мере у малых и средних предпринимателей, с которым общаюсь, его фактически нет. Все деньги, какие есть, вкладывают в бизнес. А обязательств перед поставщиками никто не отменял. Предприятие покрупнее продержатся неделю-две. Если ситуация затянется, боюсь, что физической возможности платить зарплату и у них не будет.

Общепит в Барнауле работает только «на вынос». Анна Зайкова.

Людмила Замышляева:

С ужасом думаю, как людям платить незаработанную зарплату. Крупному бизнес проще, у него есть «жировая прослойка». Как это говорится? «Пока толстый сохнет, худой сдохнет».

Александр Атабаев:

Дать указание — не такая большая проблема. А вот когда начинаешь его выполнять — есть определенные проблемы. И о том, как их решить, голова-то болит у нас. Одно дело — пошли продажи, есть поступления денег, можешь и зарплату заплатить. Как быть, когда нет выручки, непонятно.

Общепит в Барнауле работает только «на вынос». Анна Зайкова.

5. Достаточно ли тех мер , которые предложены президентом ( отсрочка по кредитам и налогам , уменьшение ставки страховых взносов)?

Юрий Фриц:

Не думаю, что их будет достаточно. К тому же нужно знать детали, а их пока нет. Когда увидим документы, поймем, коснутся ли меры поддержки всех субъектов или только отдельных отраслей. На мой взгляд, помогать надо всем. Легальный бизнес в последние годы, сжав зубы и кулаки, платил достаточно высокие налоги, повышенный НДС и отчисления в фонд оплаты труда. Но, наверное пришло время государству сделать шаги навстречу бизнесу. Потому что высокие шансы, что это продлиться достаточно долго.

Александр Атабаев ( слева). Анна Зайкова.

Александр Атабаев:

Не думаю, что эти меры поддержат малый бизнес. Мой пример: мы сделали новую трубу, она показывает блестящий результат. Полстраны теряет в теплосетях больше 35%. Почему не взять и не поддержать таких производителей, как мы, через госзаказы? Сейчас часто говорят, что в США малый и средний бизнес работает на крупные госкорпорации. А у нас же в эти госкорпорации не пробьешься.

Павел Тулин:

Я сомневаюсь, что эти меры компенсируют потери в тех сферах, которые больше всего пострадали: общепит, досуговые, непродовольственный ритейл и ряд других. Но, возможно, они дадут эффект в будущем.

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6. Что будет с бизнесом в дальнейшем?

Юрий Фриц:

Весь вопрос в том, насколько длительным будет этот карантин, и как глубоко мы в него погрузимся. Высоки шансы, что у нас эти ограничения будут продлевать. Что будет дальше со строительной отраслью? Это зависит от того, как будет развиваться рынок недвижимости. Не исключаю, что люди будут больше озабочены тем, чтобы покупать самое необходимое, а не недвижимость. В любом случае мы должны быть реалистами и просчитывать все варианты. Я не могу в своем бизнесе строить стратегию, основанную на радужных надеждах. Но на моей памяти это пятый кризис. Из каждого мы выкарабкивались, напрягая все силы.

Александр Атабаев: