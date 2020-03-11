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11 марта -8°C

«Покупай, скидку сделаю!»: как корреспонденты altapress.ru искали в Барнауле дешевые овощи и фрукты

Овощи и фрукты нынешней весной дорожают стремительно. Да так, что килограмм помидоров в Барнауле уже стоит в 1,5 раза дороже, чем мясо. Продавцы рассказывают: сумятицу в ситуацию внес прошлогодний запрет на продукты из Китая и вынужденная смена поставщиков, которые, пользуясь моментом, предлагают совсем не дешевые аналоги. Корреспонденты altapress.ru решили выяснить, где покупать «витамины» выгоднее: на модном рынке или оптовой овощебазе.

Торговля овощами и фруктами
Торговля овощами и фруктами
Дмитрий Лямзин

Сколько стоят помидоры и яблоки

В будний день на барнаульском Старом базаре тишина: народу совсем не много, никакой суеты, явно скучающих продавцов больше, чем покупателей. В каждого, кто подходит к прилавку, они готовы вцепиться мертвой хваткой.

Около овощного отдела нас встретил молодой парень по имени Рустам. Только спросили про помидоры, как он тут же начал складывать их в пакет. Цена за килограмм шокирующая — 450 рублей. Бойкого продавца пришлось притормозить.

Рустам объяснил: на оптовой базе ташкентские томаты они приобретают по 400 рублей, 50 рублей — наценка. Больше накручивать не выгодно — покупатель на такую продукцию и не взглянет.

«Я недавно выбросил три килограмма баклажанов. Никто не купил, испортились», — пожаловался продавец.

Торговля овощами и фруктами
Торговля овощами и фруктами
Дмитрий Лямзин

Цены на овощи на Старом базаре и правда совсем не дешевые. Самые доступные помидоры привезены из Казахстана, продают их по 280 рублей за килограмм.

Есть два сорта огурцов — длинные и гладкие из Новосибирска по 190 рублей за килограмм, пупырчатые из Омска — по 220 рублей. Продавец уточнил: те, что подороже — домашние и поэтому вкуснее. Хотя, довод сомнительный.

За фруктами идем к соседнему прилавку. Мужчина восточного склада встречает нас, как званных гостей, угощает яблочком и предлагает взять сразу пару килограмм.

Яблоки на Старом базаре стоят от 95 до 150 рублей за кило. Самые дешевые — узбекская «семеренка», дорогие — «красный принц» из Азербайджана. Краснодарские наливные — по 130 рублей.

Торговля овощами и фруктами
Торговля овощами и фруктами
Дмитрий Лямзин

Груши «Конференция» приехали в Барнаул из Израиля. Стоят они, как оказалось, тоже по-разному — в зависимости от размера.

На рынке уже вовсю продают клубнику, крупную и на вид довольно аппетитную. Продавец всеми силами пытается нам ее «сосватать», быстро моет одну ягодку, предлагает попробовать. От покупки мы вежливо отказываемся: на вкус клубника еще не спелая, да и цена кусается — 550 рублей за килограмм.

«Бери, скидку сделаю», — не унимается мужчина и буквально хватает за руки.

Чтобы проверить цены в сетевых магазинах, зашли в ближайшую «Марию-Ра». Цены на овощи и фрукты тут оказались чуть доступнее, чем на Старом базаре, например, помидоры по 190 рублей. Правда, на ощупь они твердые и явно недоспелые. На наш вопрос, почему так, продавец только фыркнула: «Лучше храниться будут».

Фрукты в «Мария-Ра» тоже дешевле, чем на рынке. Есть яблоки по 85 рублей за килограмм, но чтобы найти получше качеством, в лотке придется покопаться.

Торговля овощами и фруктами
Торговля овощами и фруктами
Дмитрий Лямзин

На оптовой базе на Власихинской цены на овощи и фрукты не сказать, чтобы особо демократичные. В одном из киосков присмотрели ташкентские помидоры. Они есть двух видов: по 340 рублей за килограмм (помельче), крупные — по 400. Если брать ящик (около 5 килограмм), продавец готов сделать скидку, размер которой приходится каждый раз обговаривать.

К слову, торговаться здесь любят. Молодая девушка за прилавком всячески пыталась продать нам клубнику:

— Берите по 600 рублей за килограмм, — предложила она.

— Что-то дороговато. Я сегодня на рынке за 550 видела.

— Вам готова за 500 рублей продать. Брат меня за такое прибьет, вон он на меня уже злобно поглядывает.

Уловки ее не прошли: турецкая клубника этих денег не стоит.

В небольших уличных киосках стоимость фруктов примерно как везде, зато овощи дешевле. Самые доступные — помидоры барнаульского тепличного комбината «Индустриальный»: килограмм стоит около 180 рублей.

Торговля овощами и фруктами
Торговля овощами и фруктами
Дмитрий Лямзин

Ради интереса заглянули в магазинчик на улице Лазурной, который много лет торговал местными овощами. Оказалось, что к комбинату, которым теперь управляет новосибирский инвестор, он уже не имеет отношение. Комбинат «Толмачевский» все торговые точки «Индустриального» в Барнауле закрыл, продавцов распустил.

От прошлой истории у магазина осталось одно название, но и оно «дивидендов» уже не приносит. Женщины за прилавком честно призналась: очереди за местными овощами, как в старые времена, уже не выстраиваются. Торгуют ими скорее по привычке.

Где покупать выгоднее

Altapress.ru проанализировал цены на овощи и фрукты по шести позициям в нескольких местах Барнаула. Вот что у нас получилось.

Цена на овощи и фрукты
Цена на овощи и фрукты
altaprss.ru
Цена на овощи и фрукты
Цена на овощи и фрукты
altaprss.ru
Цена на овощи и фрукты
Цена на овощи и фрукты
altaprss.ru
Цена на овощи и фрукты
Цена на овощи и фрукты
altaprss.ru
Цена на овощи и фрукты
Цена на овощи и фрукты
altaprss.ru
Цена на овощи и фрукты
Цена на овощи и фрукты
altaprss.ru

Кто пришел на смену «китайцам»

Сумятица на овощном рынке в России началась еще осенью прошлого года. Тогда Россельхознадзор запретил ввоз из Китая семечковых и косточковых культур — яблок, абрикосов, вишни и черешни, персиков и нектарин, груш, айвы и слив.

С 6 января 2020 году под запрет попали и цитрусовые. Когда поднялась волна коронавируса, китайская продукция практически полностью исчезла с прилавков. Из Поднебесной в Россию сейчас везут только чеснок, который стоит 250 рублей за килограмм, примерно на 15% дороже, чем было раньше.

Торговля овощами и фруктами
Торговля овощами и фруктами
Дмитрий Лямзин

Можно найти в Барнауле и китайский сладкий перец. Продавцы место его производства не скрывают, объясняя, что продукция не контрабандная. По их словам, большие поставки перца в Россию были сделаны еще до запретов, их сейчас и распродают.

На смену «китайцам» в Россию массово стали поступать овощи и фрукты из Африки и Южной Америки. Много оказалось продукции из Ирана и Израиля, которая выше качеством, чем китайская, но при этом дороже.

Продавец на Старом базаре предложил нам израильские баклажаны, каждый — в индивидуальной упаковке. Цена 450 рублей за килограмм, китайские были бы на 150 рублей дешевле, заверил он.

Почему запретили Китай?

В Россельхознадзоре по Алтайскому краю запрет на ввоз продукции из Китая называют временной мерой. Действовать она будет до тех пор, пока импортер не решит вопросы с карантинными насекомыми, которые были обнаружены в продукции. В ведомстве подчеркивают, что граница закрыта только для определенного набора продукции. За два месяца в наш регион из КНР поступило свыше 200 тонн разрешенных фруктов и овощей: 106 тонн винограда, 52 тонны киви, 36 тонн хурмы и 14 тонн свежего перца.

Торговля овощами и фруктами
Торговля овощами и фруктами
Дмитрий Лямзин

Когда начнут «таять» цены

Несмотря на то, что цены на овощи и фрукты в Барнауле продолжают расти, серьезного снижения спроса продавцы не отмечают. Напротив, длинные выходные на День защитника отечества и 8 марта прибавили магазинам покупателей.

Чтобы привлечь людей, торговцы идут на различные ухищрения: ищут новых поставщиков, закупаются в соседнем Новосибирске, где, говорят, продукция посвежее.

Один из продавцов на рынке ВДНХ рассказал altapress.ru, что создал свой чат в WhatsApp, куда включил постоянных клиентов. Так информация расходится молниеносно.

Торговля овощами и фруктами
Торговля овощами и фруктами
Дмитрий Лямзин

Учитывая, что ситуация на овощном рынке меняется быстрее, чем зреет помидор, прогнозы по ценам продавцы делают не охотно. Особенно в связи с последними новостями о курсе валют, скачок которого уж точно отразится на стоимости ввозимой продукции из дальнего зарубежья.

В одном они уверенны: овощи и фрукты станут дешевле, когда начнутся активные поставки свежего урожая из Узбекистана. Ждать осталось примерно два месяца.

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