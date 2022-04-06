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Экономика

Покупайте землю, господа. В Алтайском крае установили рекорд по арендной плате за пашню

В районах Алтайского края назревает серьезная проблема с переоформлением договоров аренды земель фонда перераспределения — фермеры теряют ресурс, на который заходят крупные федеральные холдинги.

Поле. Зерно.
Поле. Зерно.
Pixabay.com

Острую тему на заседании правительства региона 6 апреля поднял руководитель алтайского Союза крестьянских фермерских формирований Александр Балаков.

По его словам, есть вероятность, что работающие много лет на земле фермеры могут ее лишиться.

Александр Балаков привел пример Ребрихинского района, где цена на землю из фонда перераспределения на торгах взлетела до 11,6 тыс. за гектар. При этом средний показатель арендной платы по краю — 500 рублей за гектар.

Сложившуюся в районе ситуацию Балаков объяснил повышенным интересом федеральных структур к земельным ресурсам.

Так, помимо самого ребрихинского фермера на землю претендовали агрофирма «Черемновская» (входит в структуру компании «Доминант»), холдинг «КДВ» и компания «Орбита».

«Свой участок фермер потерял, не имея возможности конкурировать. При плате в 11,6 тыс. рублей с каждого гектара надо отдать 8 центнеров зерна только за аренду», — подчеркнул на заседании Балаков.

По его словам, земельный вопрос необходимо решать на краевом уровне и инициировать изменения на федеральном, чтобы не усугублять ситуацию.

Депутат АКЗС Сергей Серов подтвердил, что положение у местных сельхозпроизводителей действительно шаткое.

Ранее altapress.ru сообщал про конфликт в Панкрушихинском районе, возникший на фоне продажи паевой земли выходцу из Молдавии.

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