Партизанский молдаванский собирается отряд. Почему алтайские фермеры протестуют против инкогнито, скупающего земли

В ближайшее время группа алтайских фермеров намерена направить обращение в прокуратуру. Сельхозпроизводители просят разобраться в истории скупки земли, которая происходит в Панкрушихинском районе. Они утверждают, что занимается этим выходец из Молдавии, имя которого никто не называет. В ответ на просьбу раскрыть личность инвестора власти отмалчиваются. В непростой истории противостояния разбирался altapress.ru.

О чем говорят фермеры

«Панкрушихинский агропромснаб» — хозяйство из разряда крепких и стабильно работающих. В обработке — более 6 тыс. га земли, есть современная мощная техника, отлаженные технологии, кадры, которых на селе, к слову, осталось не много. Как результат — из года в год растущий урожай, за который не стыдно.

Но в ближайшие годы все может поменяться.

Директор предприятия Сергей Топчиев рассказывает: еще в 2021 году в район зашла дочерняя структура томской «КДВ Групп» (владелец сети супермаркетов «Ярче!») — компания «КДВ Агрохолдинг».

Трактор. Ферма. Посевная. СС0

Местом ее дислокации стало село Романово. Инвестор занял там земли полуразвалившегося хозяйства «Хлебороб». У пайщиков особого выбора не было — доли свои они передали новому резиденту.

Когда же в районе начали вновь активно скупать землю у населения, заговорили о приходе еще одного «варяга». Ажиотаж возник такой, что доли (около 23 га) молниеносно подорожали до 180 тыс. рублей — сумма для Панкрушихи невероятная.

Сергей Топчиев, утверждает: так называемый инвестор приехал к ним «с большим мешком денег». Схема партизанского внедрения такова: договаривается с пайщиками, те, убедившись, что арендующий участок фермер выкупить его по высокой цене не в состоянии, передают право на земли.

Хлеб и урожай. Анна Зайкова

А дальше, как утверждает Топчиев, формальный повод разорвать договор аренды можно найти, и дело сделано. По такой схеме уже в ближайшее время «Панкрушихинский агропромснаб» может лишиться 400 га, а в дальнейшей перспективе — еще 2 тыс. га.

Чем чревата ситуация

У фермера Александра Тоболина аналогичная ситуация — масштаб его предприятия не столь большой, как у «Агропромснаба» — всего 1,5 тыс. га земли в обработке, но части надела он тоже, скорее всего, потеряет. Пока речь идет о 100 га, правда, сам фермер понимает: это только начало.

Положение у Тоболина, по сути, безвыходное. Без земли прокормить 1 тыс. голов свиней и несколько сотен быков будет невозможно. Выход один — сокращать поголовье.

Свиньи. Анна Зайкова

Но и это еще не все: имеющейся техникой фермер помогает заготавливать корма и своим работникам, для которых ЛПХ — существенное подспорье в жизни. Значит, и они тоже могут пострадать.

Александр Тоболин рассказывает, что инкогнито действует хитро, выбирая участок так, чтобы максимально осложнить работу на остальном наделе, например, фактически перекрывая пути подъезда техники.

«Я даже не знаю, как охарактеризовать то, что у нас происходит. Рейдерский захват какой-то. В районе достаточно пустующей земли. Почему бы им ее не распахивать!?», — недоумевает фермер.

Посевная. Олег Богданов

О чем говорят власти

Сколько пашни получил таинственный инвестор, местные сельхозпроизводители точно не знают. Кто-то называет 3 тыс. га, кто-то — 11 тыс.

Глава местной администрации Дмитрий Васильев раскрывать altapress.ru эту информацию категорически отказался. По его словам, в Панкрушихинском районе сейчас работают несколько крупных федеральных холдингов и физлицо из Новосибирской области.

Кто он и как его зовут, Васильев не назвал.

В Алтайском крае началась посевная кампания. Дмитрий Лямзин

При этом чиновник уверяет: местных фермеров он давно предупреждал, чтоб выкупали паевые земли, пока они стояли по 20 тыс. рублей за долю. «Сейчас цена поднялась до 150 тыс. рублей. На более плодородные участки — до 180 тысяч», — добавил Дмитрий Васильев.

Сергей Топчиев рассказывает: еще в прошлом году панкрушихинские фермеры хотели пообщаться с главой района, обсудить сложившуюся ситуацию, даже назначили удобную всем дату.

Но в последний момент в администрации передумали, найдя благовидную причину — уборочная идет. Когда же встреча все-таки состоялась, прошла она не конструктивно.

В Алтайском крае началась посевная кампания. Дмитрий Лямзин

Сергей Топчиев,

директор «Панкрушихинского агропромснаба»:

У главы мы пытались узнать, кто скупает земли. Бесполезно. Ответ был примерно такой: «Разбирайтесь сами». Сейчас нас даже на порог администрации не пускают.

Выяснить, кто же такой таинственный незнакомец, фермерам не удалось. Знают они лишь, что это якобы уроженец Молдавии, проживающий в Новосибирской области. В соседнем регионе он занимается цветочным бизнесом, там же имеет сельскохозяйственные наделы.

Какие были прецеденты

Панкрушихинская земельная история в крае не единичная. В начале февраля стало известно, что группа фермеров из Ключевского района судится с крупным сельхозпредприятием «Знамя Октября» из Краснодарского края.

«Знамя Октября», в центре — Олег Выглай , гендиректор. avangard-93.ru

Яблоком раздора стали 7,5 тыс. га земель, которые инвестор с Юга выкупил на аукционе по банкротству развалившегося хозяйства «Западное».

Изначально против «варяга» выступили только три ключевских фермера. Когда же арбитражный маховик закрутился, и суд встал на их сторону, количество протестовавших увеличилось до 12.

13 января краснодарцы подали жалобу в следующую судебную инстанцию, желая доказать, что приобрели гектары на законных основаниях.

Вновь обратились в суд и местные фермеры, которые требуют признать недействительным договор аренды участка и недопустимым преимущественное право «Знамя Октября» на покупку земель «Западного».

Сергей Серов, депутат и руководитель аграрного комитета АКЗС, комментируя ситуацию в Ключевском районе, рассказал, что краснодарцы также активно скупают у населения земельные паи, цена на которые взлетела до астрономических 200 тыс. рублей за долю.

«Подавляющее большинство фермеров Ключевского района не может себе позволить покупать по такой цене землю. В результате они реально рискуют остаться без основного средства производства», — подытожил депутат.

Сергей Серов. Сессия АКЗС 26 июня 2020 года. пресс-служба АКЗС

Как ни крути, тревожная тенденция в двух историях явно прослеживается.

Что будут делать фермеры

Между тем сдаваться на милость земельным «партизанам» в Панкрушихинском районе не намерены. Местные фермеры планируют обратиться в прокуратуру, чтобы та проверила, законно ли выходец из Молдавии скупает землю.

Обратиться хотят и в Госдуму, чтобы привлечь к своей истории максимальное внимание.

Полевой стан во время посевной. Олег Богданов

Сценарий знаменитого кубанского «тракторного марша», когда митинговавшие против захвата земли крестьяне отправились большой колонной в Москву, они тоже не исключают. Как показывает практика, доведенных до отчаяния людей остановить уже сложно.